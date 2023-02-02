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В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет - РИА Новости, 03.02.2023
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В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет
В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет - РИА Новости, 03.02.2023
В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет
Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Крис Стюарт представил законопроект о запрете пользователям до 16 лет доступа к социальным... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-02T23:59
2023-02-03T00:02
в мире
конгресс сша
сша
кристен стюарт
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Крис Стюарт представил законопроект о запрете пользователям до 16 лет доступа к социальным сетям с целью защиты их психического здоровья. Стюарт добавил, что никогда еще не было такого "депрессивного, тревожного и суицидального" поколения. "Наша ответственность - это защитить их от корня проблемы: социальных медиа", - резюмировал он.
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в мире, конгресс сша, сша, кристен стюарт
В мире, Конгресс США, США, Кристен Стюарт
23:59 02.02.2023 (обновлено: 00:02 03.02.2023)
 
В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет

В США хотят запретить доступ к соцсетям детям, чтобы защитить их психическое здоровье

© Фото : Freepik/pvproductionsДевочка за компьютером
Девочка за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : Freepik/pvproductions
Девочка за компьютером. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Крис Стюарт представил законопроект о запрете пользователям до 16 лет доступа к социальным сетям с целью защиты их психического здоровья.
"Дети нашей нации переживают кризис психического здоровья. Поэтому я представил законопроект о запрете доступа к социальным медиа детей моложе 16 лет", - говорится в заявлении политика, опубликованном в Twitter.
Стюарт добавил, что никогда еще не было такого "депрессивного, тревожного и суицидального" поколения.
"Наша ответственность - это защитить их от корня проблемы: социальных медиа", - резюмировал он.
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В миреКонгресс СШАСШАКристен Стюарт
 
 
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