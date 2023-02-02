https://ria.ru/20230202/sotsseti-1849399507.html

В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет

В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет - РИА Новости, 03.02.2023

В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Крис Стюарт представил законопроект о запрете пользователям до 16 лет доступа к социальным... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-02T23:59

2023-02-02T23:59

2023-02-03T00:02

в мире

конгресс сша

сша

кристен стюарт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835284955_0:179:3323:2048_1920x0_80_0_0_9fa1885ec2500d1598c1ef050aee90bd.jpg

ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Крис Стюарт представил законопроект о запрете пользователям до 16 лет доступа к социальным сетям с целью защиты их психического здоровья. Стюарт добавил, что никогда еще не было такого "депрессивного, тревожного и суицидального" поколения. "Наша ответственность - это защитить их от корня проблемы: социальных медиа", - резюмировал он.

https://ria.ru/20230111/tiktok-1844254310.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, конгресс сша, сша, кристен стюарт