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Потуги Запада поссорить Россию с соседями не нашли откликов, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
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Потуги Запада поссорить Россию с соседями не нашли откликов, заявил Лавров
Потуги Запада поссорить Россию с соседями не нашли откликов, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Потуги Запада поссорить Россию с соседями не нашли откликов, заявил Лавров
Потуги Запада установить в Центральной Азии свое влияние и поставить под сомнение дружеские отношения с Россией не находят откликов, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:27
2023-02-02T11:51
россия
центральная азия
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Потуги Запада установить в Центральной Азии свое влияние и поставить под сомнение дружеские отношения с Россией не находят откликов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Да, наверное, тут спорить невозможно, Запад хочет через эти инструменты мягкой силы как минимум поставить под сомнение дальнейшее развитие союзнических, дружеских отношений между нами и нашими соседями, в том числе некоторыми центральноазиатскими странами", - добавил он."Но я не вижу здесь каких-либо поводов подозревать, что эти потуги Запада вызывают какую-то серьезную позитивную реакцию, наши соседи, союзники, стратегические партнеры видят эти игры", - заключил Лавров.
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россия, центральная азия, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Центральная Азия, Сергей Лавров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:27 02.02.2023 (обновлено: 11:51 02.02.2023)
 
Потуги Запада поссорить Россию с соседями не нашли откликов, заявил Лавров

Лавров: потуги Запада поссорить Россию с соседями не находят откликов в Центральной Азии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Потуги Запада установить в Центральной Азии свое влияние и поставить под сомнение дружеские отношения с Россией не находят откликов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Да, наверное, тут спорить невозможно, Запад хочет через эти инструменты мягкой силы как минимум поставить под сомнение дальнейшее развитие союзнических, дружеских отношений между нами и нашими соседями, в том числе некоторыми центральноазиатскими странами", - добавил он.
"Но я не вижу здесь каких-либо поводов подозревать, что эти потуги Запада вызывают какую-то серьезную позитивную реакцию, наши соседи, союзники, стратегические партнеры видят эти игры", - заключил Лавров.
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РоссияЦентральная АзияСергей ЛавровВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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