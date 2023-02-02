https://ria.ru/20230202/sokhranenie-1849368463.html

Путин назвал главную задачу для России

Путин назвал главную задачу для России - РИА Новости, 02.02.2023

Путин назвал главную задачу для России

Главная задача России - создать условия для сохранения страны, создать все условия для ее развития и укрепления, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T19:58

2023-02-02T19:58

2023-02-02T22:19

россия

владимир путин

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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Главная задача России - создать условия для сохранения страны, создать все условия для ее развития и укрепления, заявил президент РФ Владимир Путин.Он подчеркнул, что эта задача будет решена."Но одна из составляющих работ для достижения этой общей цели - это, конечно, возрождение, сохранение исторической памяти", - заключил глава государства.

https://ria.ru/20230202/narod-1849356593.html

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Путин: "Наша главная задача – обеспечить сохранение России" ПУТИН: ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА РФ - СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ СТРАНЫ 2023-02-02T19:58 true PT0M17S

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россия, владимир путин