https://ria.ru/20230202/sokhranenie-1849368463.html
Путин назвал главную задачу для России
Путин назвал главную задачу для России - РИА Новости, 02.02.2023
Путин назвал главную задачу для России
Главная задача России - создать условия для сохранения страны, создать все условия для ее развития и укрепления, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:58
2023-02-02T19:58
2023-02-02T22:19
россия
владимир путин
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Главная задача России - создать условия для сохранения страны, создать все условия для ее развития и укрепления, заявил президент РФ Владимир Путин.Он подчеркнул, что эта задача будет решена."Но одна из составляющих работ для достижения этой общей цели - это, конечно, возрождение, сохранение исторической памяти", - заключил глава государства.
https://ria.ru/20230202/narod-1849356593.html
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Путин: "Наша главная задача – обеспечить сохранение России"
ПУТИН: ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА РФ - СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ СТРАНЫ
2023-02-02T19:58
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россия, владимир путин
19:58 02.02.2023 (обновлено: 22:19 02.02.2023)
Путин назвал главную задачу для России
Путин назвал создание условий для сохранения и развития страны главной задачей России
ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Главная задача России - создать условия для сохранения страны, создать все условия для ее развития и укрепления, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша главная задача - обеспечить сохранение России, создать условия для ее развития поступательного, для ее укрепления", - сказал Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.
Он подчеркнул, что эта задача будет решена.
"Но одна из составляющих работ для достижения этой общей цели - это, конечно, возрождение, сохранение исторической памяти", - заключил глава государства.