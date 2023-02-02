https://ria.ru/20230202/sochi-1848934950.html
Власти Сочи рассказали о загрузке санаториев курорта
Власти Сочи рассказали о загрузке санаториев курорта - РИА Новости, 02.02.2023
Власти Сочи рассказали о загрузке санаториев курорта
Санатории и отели с лечебно-оздоровительной базой в Сочи в настоящее время загружены на 65 процентов, что является достаточно высоким показателем, сообщает... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T02:18
2023-02-02T02:18
2023-02-02T02:47
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СОЧИ, 2 фев - РИА Новости. Санатории и отели с лечебно-оздоровительной базой в Сочи в настоящее время загружены на 65 процентов, что является достаточно высоким показателем, сообщает пресс-служба администрации города. По данным властей, отчасти этому способствует регулярно проводимая актуализация медицинских услуг в здравницах. Отмечается, что в рамках развития лечебно-санаторной базы в текущем году некоторые санатории пополнят новыми спортивно-оздоровительными центрами, в других появятся отделения педиатрии. Продолжатся программы по восстановлению организма для переболевших коронавирусом, а на территории подведомственного санатория "Радуга" для отдыхающих впервые установят бювет с сочинской минеральной водой, рассказали в мэрии. По данным администрации, на сегодняшний день Сочи располагает 60 санаториями с лечебной базой.
https://ria.ru/20230130/sochi-1848453163.html
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РИА Новости
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Отели
02:18 02.02.2023 (обновлено: 02:47 02.02.2023)
Власти Сочи рассказали о загрузке санаториев курорта
Власти Сочи отметили высокую загрузку в санаториях с лечебно-медицинской базой
СОЧИ, 2 фев - РИА Новости. Санатории и отели с лечебно-оздоровительной базой в Сочи в настоящее время загружены на 65 процентов, что является достаточно высоким показателем, сообщает пресс-служба администрации города.
По данным властей, отчасти этому способствует регулярно проводимая актуализация медицинских услуг в здравницах.
"Сочи развиваем как всесезонный курорт, где можно хорошо отдохнуть с пользой для своего здоровья в любое время года. Мы укрепляем исторический статус всесоюзной здравницы", – приводит пресс-служба администрации слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.
Отмечается, что в рамках развития лечебно-санаторной базы в текущем году некоторые санатории пополнят новыми спортивно-оздоровительными центрами, в других появятся отделения педиатрии. Продолжатся программы по восстановлению организма для переболевших коронавирусом, а на территории подведомственного санатория "Радуга" для отдыхающих впервые установят бювет с сочинской минеральной водой, рассказали в мэрии.
По данным администрации, на сегодняшний день Сочи располагает 60 санаториями с лечебной базой.