https://ria.ru/20230202/sochi-1848934950.html

Власти Сочи рассказали о загрузке санаториев курорта

Власти Сочи рассказали о загрузке санаториев курорта - РИА Новости, 02.02.2023

Власти Сочи рассказали о загрузке санаториев курорта

Санатории и отели с лечебно-оздоровительной базой в Сочи в настоящее время загружены на 65 процентов, что является достаточно высоким показателем, сообщает... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T02:18

2023-02-02T02:18

2023-02-02T02:47

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СОЧИ, 2 фев - РИА Новости. Санатории и отели с лечебно-оздоровительной базой в Сочи в настоящее время загружены на 65 процентов, что является достаточно высоким показателем, сообщает пресс-служба администрации города. По данным властей, отчасти этому способствует регулярно проводимая актуализация медицинских услуг в здравницах. Отмечается, что в рамках развития лечебно-санаторной базы в текущем году некоторые санатории пополнят новыми спортивно-оздоровительными центрами, в других появятся отделения педиатрии. Продолжатся программы по восстановлению организма для переболевших коронавирусом, а на территории подведомственного санатория "Радуга" для отдыхающих впервые установят бювет с сочинской минеральной водой, рассказали в мэрии. По данным администрации, на сегодняшний день Сочи располагает 60 санаториями с лечебной базой.

https://ria.ru/20230130/sochi-1848453163.html

сочи

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, сочи, отели