https://ria.ru/20230202/sklad-1849262694.html
Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили два склада с боеприпасами
Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили два склада с боеприпасами - РИА Новости, 02.02.2023
Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили два склада с боеприпасами
Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонском направлении два украинских склада с боеприпасами, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:58
2023-02-02T14:58
2023-02-02T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_317:649:2804:2048_1920x0_80_0_0_5c841d6b671137803b82bcdedd899081.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонском направлении два украинских склада с боеприпасами, сообщило в четверг Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огня артиллерии в районах города Херсон и населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20230202/poteri-1849260999.html
херсон
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_309:511:2358:2048_1920x0_80_0_0_73da6cce465462af0d4a582091b27da0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили два склада с боеприпасами
Минобороны: российские силы под Херсоном и Змиевкой уничтожили два склада с боеприпасами