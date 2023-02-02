https://ria.ru/20230202/sklad-1849262694.html

Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили два склада с боеприпасами

Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили два склада с боеприпасами - РИА Новости, 02.02.2023

Российские артиллеристы под Херсоном уничтожили два склада с боеприпасами

Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонском направлении два украинских склада с боеприпасами, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:58

2023-02-02T14:58

2023-02-02T14:58

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонском направлении два украинских склада с боеприпасами, сообщило в четверг Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огня артиллерии в районах города Херсон и населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20230202/poteri-1849260999.html

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россия

херсонская область

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины