10:06 02.02.2023 (обновлено: 11:10 02.02.2023)
Артиллеристы уничтожили украинский склад с боеприпасами в Херсоне
Российские артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Зеленовке близ Херсона
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 фев — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ в Херсонской области, уничтожены боеприпасы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Зеленовка, также уничтожены три единицы автомобильной техники, потери составили четыре погибших военных ВСУ, трое получили ранения различной степени тяжести", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, в результате артиллерийского удара в районе Ольговки противник потерял десять человек погибшими, восемь ранеными, а также два автомобиля.
Минувшей осенью жителей Херсонской области эвакуировали с правого берега Днепра, в том числе из Херсона и Берислава, на левый из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. Сергей Суровикин, занимавший тогда пост командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации, доложил об отводе подразделений для занятия обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем ВСУ.