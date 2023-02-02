https://ria.ru/20230202/sklad-1849148262.html

Артиллеристы уничтожили украинский склад с боеприпасами в Херсоне

Артиллеристы уничтожили украинский склад с боеприпасами в Херсоне - РИА Новости, 02.02.2023

Артиллеристы уничтожили украинский склад с боеприпасами в Херсоне

Российские артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ в Херсонской области, уничтожены боеприпасы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:06

2023-02-02T10:06

2023-02-02T11:10

специальная военная операция на украине

безопасность

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херсон

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 фев — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ в Херсонской области, уничтожены боеприпасы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Зеленовка, также уничтожены три единицы автомобильной техники, потери составили четыре погибших военных ВСУ, трое получили ранения различной степени тяжести", — сказал собеседник агентства.Кроме того, в результате артиллерийского удара в районе Ольговки противник потерял десять человек погибшими, восемь ранеными, а также два автомобиля.Минувшей осенью жителей Херсонской области эвакуировали с правого берега Днепра, в том числе из Херсона и Берислава, на левый из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. Сергей Суровикин, занимавший тогда пост командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации, доложил об отводе подразделений для занятия обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем ВСУ.

https://ria.ru/20230131/sklad-1848667800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, херсон, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр