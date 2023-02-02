https://ria.ru/20230202/shtraf-1849285475.html

Суд оштрафовал депутата ЗС Карелии за дискредитацию армии

Суд оштрафовал депутата ЗС Карелии за дискредитацию армии - РИА Новости, 02.02.2023

Суд оштрафовал депутата ЗС Карелии за дискредитацию армии

Петрозаводский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей депутата законодательного собрания Карелии Эмилию Слабунову по административному делу о дискредитации РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:00

2023-02-02T16:00

2023-02-02T16:01

происшествия

россия

эмилия слабунова

петрозаводский городской суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Петрозаводский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей депутата законодательного собрания Карелии Эмилию Слабунову по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Слабуновой назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей", - сообщили в суде. Она привлечена к ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан). Как ранее заявляла Слабунова, она получила административный протокол незадолго до Нового года. По словам парламентария, причиной могло стать ее выступление на совместном заседании двух комитетов республиканского парламента, где, как утверждает Слабунова, не упоминалась армия. Сейчас она намерена обжаловать решение Петрозаводского городского суда.

https://ria.ru/20230202/diskreditatsiya-1849274171.html

https://ria.ru/20230126/shtraf-1847497640.html

россия

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Дарья Буймова

происшествия, россия, эмилия слабунова, петрозаводский городской суд