https://ria.ru/20230202/shtraf-1849285475.html
Суд оштрафовал депутата ЗС Карелии за дискредитацию армии
Суд оштрафовал депутата ЗС Карелии за дискредитацию армии - РИА Новости, 02.02.2023
Суд оштрафовал депутата ЗС Карелии за дискредитацию армии
Петрозаводский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей депутата законодательного собрания Карелии Эмилию Слабунову по административному делу о дискредитации РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:00
2023-02-02T16:00
2023-02-02T16:01
происшествия
россия
эмилия слабунова
петрозаводский городской суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Петрозаводский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей депутата законодательного собрания Карелии Эмилию Слабунову по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Слабуновой назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей", - сообщили в суде. Она привлечена к ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан). Как ранее заявляла Слабунова, она получила административный протокол незадолго до Нового года. По словам парламентария, причиной могло стать ее выступление на совместном заседании двух комитетов республиканского парламента, где, как утверждает Слабунова, не упоминалась армия. Сейчас она намерена обжаловать решение Петрозаводского городского суда.
https://ria.ru/20230202/diskreditatsiya-1849274171.html
https://ria.ru/20230126/shtraf-1847497640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, эмилия слабунова, петрозаводский городской суд
Происшествия, Россия, Эмилия Слабунова, Петрозаводский городской суд
16:00 02.02.2023 (обновлено: 16:01 02.02.2023)
Суд оштрафовал депутата ЗС Карелии за дискредитацию армии
Суд оштрафовал депутата ЗС Карелии Слабунову на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Петрозаводский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей депутата законодательного собрания Карелии Эмилию Слабунову по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"Слабуновой назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей", - сообщили в суде.
Она привлечена к ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан).
Как ранее заявляла Слабунова, она получила административный протокол незадолго до Нового года. По словам парламентария, причиной могло стать ее выступление на совместном заседании двух комитетов республиканского парламента, где, как утверждает Слабунова, не упоминалась армия.
Сейчас она намерена обжаловать решение Петрозаводского городского суда.