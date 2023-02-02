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Суд оштрафовал депутата ЗС Карелии за дискредитацию армии - РИА Новости, 02.02.2023
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Суд оштрафовал депутата ЗС Карелии за дискредитацию армии
Суд оштрафовал депутата ЗС Карелии за дискредитацию армии - РИА Новости, 02.02.2023
Суд оштрафовал депутата ЗС Карелии за дискредитацию армии
Петрозаводский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей депутата законодательного собрания Карелии Эмилию Слабунову по административному делу о дискредитации РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:00
2023-02-02T16:01
происшествия
россия
эмилия слабунова
петрозаводский городской суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Петрозаводский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей депутата законодательного собрания Карелии Эмилию Слабунову по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Слабуновой назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей", - сообщили в суде. Она привлечена к ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан). Как ранее заявляла Слабунова, она получила административный протокол незадолго до Нового года. По словам парламентария, причиной могло стать ее выступление на совместном заседании двух комитетов республиканского парламента, где, как утверждает Слабунова, не упоминалась армия. Сейчас она намерена обжаловать решение Петрозаводского городского суда.
https://ria.ru/20230202/diskreditatsiya-1849274171.html
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происшествия, россия, эмилия слабунова, петрозаводский городской суд
Происшествия, Россия, Эмилия Слабунова, Петрозаводский городской суд
16:00 02.02.2023 (обновлено: 16:01 02.02.2023)
 
Суд оштрафовал депутата ЗС Карелии за дискредитацию армии

Суд оштрафовал депутата ЗС Карелии Слабунову на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Петрозаводский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей депутата законодательного собрания Карелии Эмилию Слабунову по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"Слабуновой назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей", - сообщили в суде.
Журналист Илья Азар выступает на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 15:28
Источник: журналисту Азару грозит уголовное дело за дискредитацию армии
Она привлечена к ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан).
Как ранее заявляла Слабунова, она получила административный протокол незадолго до Нового года. По словам парламентария, причиной могло стать ее выступление на совместном заседании двух комитетов республиканского парламента, где, как утверждает Слабунова, не упоминалась армия.
Сейчас она намерена обжаловать решение Петрозаводского городского суда.
Депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 09:35
Красноярского депутата оштрафовали за дискредитацию армии
 
ПроисшествияРоссияЭмилия СлабуноваПетрозаводский городской суд
 
 
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