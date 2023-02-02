https://ria.ru/20230202/sholts-1849397618.html

Шольц рассказал, как ему спится после выходок министров из его кабмина

Шольц рассказал, как ему спится после выходок министров из его кабмина - РИА Новости, 02.02.2023

Шольц рассказал, как ему спится после выходок министров из его кабмина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что несмотря на все поступки своих министров, спит он довольно хорошо и не ожидает, что кто-то еще из его кабмина "откроет ящик... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T23:32

2023-02-02T23:32

2023-02-02T23:42

в мире

германия

олаф шольц

кристина ламбрехт

анналена бербок

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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что несмотря на все поступки своих министров, спит он довольно хорошо и не ожидает, что кто-то еще из его кабмина "откроет ящик Пандоры". Шольц в четверг вечером встретился со своими согражданами в немецком городе Марбург федеральной земли Гессен. Один из участников встречи задал вопрос канцлеру в связи с тем, что кабинет министров ФРГ "никак не успокоится": министр обороны Кристины Ламбрехт ушла в отставку, затем высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок о "войне против России", которые ввели в заблуждение, а теперь еще и желание министра внутренних дел Нэнси Фезер бороться за пост премьера земли Гессен. Мужчина хотел бы знать, не размышляет ли Шольц по утрам, когда проснется, кто из его министров "откроет ящик Пандоры" на этот раз. Он добавил, что сейчас Германия стоит перед сложными вызовами, при которых ей нужны хорошие люди. "И Борис Писториус (министр обороны ФРГ, пришедший на место Ламбрехт после ее отставки) - замечательный, он справится со своими задачами, у него много опыта... и это хорошо для бундесвера", - пояснил канцлер. Он также отметил, что своего министра внутренних дел Фезер считает профессионалом, которая хорошо справляется со своей работой. По его словам, он может понять тех, кто хотел бы видеть ее на посту премьера в Гессене, "она будет каждый день все делать ради выполнения своих задач". Канцлер ФРГ в ходе серии диалогов с согражданами планирует посетить все 16 федеральных земель Германии. Первые из таких встреч уже состоялись летом 2022 года в Любеке (земля Шлезвиг-Гольштейн), затем - в Магдебурге (Саксония-Анхальт). В сентябре диалог Шольца с согражданами прошел в Эссене (Северный Рейн-Вестфалия), в ноябре - в Гифхорне (Нижняя Саксония). Февральская встреча в Марбурге стала пятой по счету. Диалоги канцлера с согражданами обычно проходят в формате городского собрания.

https://ria.ru/20230128/medvedev-1848116723.html

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в мире, германия, олаф шольц, кристина ламбрехт, анналена бербок