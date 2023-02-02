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Шольц отказался спекулировать на тему виновных в ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 02.02.2023
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Шольц отказался спекулировать на тему виновных в ЧП на "Северных потоках"
Шольц отказался спекулировать на тему виновных в ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 02.02.2023
Шольц отказался спекулировать на тему виновных в ЧП на "Северных потоках"
Германия выскажет свои предположения по виновным в диверсии на "Северных потоках", когда будут доказательства, спекулировать на эту тему не будет, заявил... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T21:28
2023-02-02T22:04
германия
авария на "северных потоках"
олаф шольц
в мире
северный поток — 2
северный поток
россия
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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Германия выскажет свои предположения по виновным в диверсии на "Северных потоках", когда будут доказательства, спекулировать на эту тему не будет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Так как мы правовое государство, мы не высказываем предположения, но вместо этого говорим лишь точную информацию и только тогда, когда мы можем ее доказать", - сказал Шольц в ходе общения со своими согражданами в немецком городе Марбург федеральной земли Гессен, отвечая на вопрос, почему Германия не сообщает информации о виновных в диверсии. Беседу в прямом эфире транслировал портал правительства ФРГ.Канцлер добавил, что на эту тему "нельзя спекулировать".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке " и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.Канцлер ФРГ в ходе серии диалогов с согражданами планирует посетить все 16 федеральных земель Германии. Первые из таких встреч уже состоялись летом 2022 года в Любеке (земля Шлезвиг-Гольштейн), затем - в Магдебурге (Саксония-Анхальт). В сентябре диалог Шольца с согражданами прошел в Эссене (Северный Рейн-Вестфалия), в ноябре - в Гифхорне (Нижняя Саксония). Февральская встреча в Марбурге стала пятой по счету. Диалоги канцлера с согражданами обычно проходят в формате городского собрания.
https://ria.ru/20230130/potok-1848401628.html
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германия, авария на "северных потоках", олаф шольц, в мире, северный поток — 2, северный поток, россия
Германия, Авария на "Северных потоках", Олаф Шольц, В мире, Северный поток — 2, Северный поток, Россия
21:28 02.02.2023 (обновлено: 22:04 02.02.2023)
 
Шольц отказался спекулировать на тему виновных в ЧП на "Северных потоках"

Шольц отказался спекулировать на тему виновных в диверсиях на "Северных потоках"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток — 1 и Северный поток — 2
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Германия выскажет свои предположения по виновным в диверсии на "Северных потоках", когда будут доказательства, спекулировать на эту тему не будет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Так как мы правовое государство, мы не высказываем предположения, но вместо этого говорим лишь точную информацию и только тогда, когда мы можем ее доказать", - сказал Шольц в ходе общения со своими согражданами в немецком городе Марбург федеральной земли Гессен, отвечая на вопрос, почему Германия не сообщает информации о виновных в диверсии. Беседу в прямом эфире транслировал портал правительства ФРГ.
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Канцлер добавил, что на эту тему "нельзя спекулировать".
"Поэтому мы выскажемся, когда у нас будут доказательства, которые сможет использовать каждый прокурор в ходе судебного разбирательства в Германии. И пока это не тот случай, мы будем говорить на эту тему также сдержанно", - добавил канцлер.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке " и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Канцлер ФРГ в ходе серии диалогов с согражданами планирует посетить все 16 федеральных земель Германии. Первые из таких встреч уже состоялись летом 2022 года в Любеке (земля Шлезвиг-Гольштейн), затем - в Магдебурге (Саксония-Анхальт). В сентябре диалог Шольца с согражданами прошел в Эссене (Северный Рейн-Вестфалия), в ноябре - в Гифхорне (Нижняя Саксония). Февральская встреча в Марбурге стала пятой по счету. Диалоги канцлера с согражданами обычно проходят в формате городского собрания.
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