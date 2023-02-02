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"Осталось недолго". Шольцу предрекли крах из-за решения по России - РИА Новости, 02.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/sholts-1849381512.html
"Осталось недолго". Шольцу предрекли крах из-за решения по России
"Осталось недолго". Шольцу предрекли крах из-за решения по России - РИА Новости, 02.02.2023
"Осталось недолго". Шольцу предрекли крах из-за решения по России
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поставил крест на своей политической карьере после решения поставить танки Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T21:08
2023-02-02T21:26
политика
россия
германия
олаф шольц
сергей лавров
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
берлин (город)
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поставил крест на своей политической карьере после решения поставить танки Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.По его мнению, Первая и Вторая мировые войны, которые привели к столкновению России и Германии, были трагедией и побудили Берлин к созданию механизмов, призванных предотвратить подобные конфликты с Москвой в будущем."Я не могу представить, чтобы канцлер (Гельмут. — Прим. ред.) Коль или канцлер (Гельмут) Шмидт встали бы и призывали посылать снаряжение этому коррумпированному гангстерскому режиму в Киеве, убивающему собственных людей. &lt;…&gt; Шольц не протянет долго", — резюмировал Макгрегор.В конце января правительство Германии объявило о передаче ВСУ танков Leopard 2. Этому предшествовало сильное давление на Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по этому вопросу. Берлин сформирует два батальона, на первом этапе украинским войскам предоставят роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, планируется организовать обучение специалистов. В новый пакет помощи также войдут логистика, боеприпасы и техобслуживание систем.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230202/ukraina-1849335844.html
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политика, россия, германия, олаф шольц, сергей лавров, вооруженные силы украины, берлин (город), москва, нато, в мире
Политика, Россия, Германия, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Берлин (город), Москва, НАТО, В мире
21:08 02.02.2023 (обновлено: 21:26 02.02.2023)
 
"Осталось недолго". Шольцу предрекли крах из-за решения по России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: канцлеру Шольцу придет конец из-за его решения по России

© AP Photo / Pool / Benoit TessierКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Pool / Benoit Tessier
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поставил крест на своей политической карьере после решения поставить танки Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

"Большинство в Германии пришло в ужас (из-за объявления о поставках оружия ВСУ. — Прим. ред.). Немцы имеют опыт и знают свою историю. Они знают, что, когда Берлин и Москва сотрудничали и вели друг с другом бизнес, Европа жила мирно", — сказал военный.

По его мнению, Первая и Вторая мировые войны, которые привели к столкновению России и Германии, были трагедией и побудили Берлин к созданию механизмов, призванных предотвратить подобные конфликты с Москвой в будущем.
"Я не могу представить, чтобы канцлер (Гельмут. — Прим. ред.) Коль или канцлер (Гельмут) Шмидт встали бы и призывали посылать снаряжение этому коррумпированному гангстерскому режиму в Киеве, убивающему собственных людей. <…> Шольц не протянет долго", — резюмировал Макгрегор.
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В конце января правительство Германии объявило о передаче ВСУ танков Leopard 2. Этому предшествовало сильное давление на Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по этому вопросу. Берлин сформирует два батальона, на первом этапе украинским войскам предоставят роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, планируется организовать обучение специалистов. В новый пакет помощи также войдут логистика, боеприпасы и техобслуживание систем.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияГерманияОлаф ШольцСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныБерлин (город)МоскваНАТОВ мире
 
 
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