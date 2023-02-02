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Shell подписала документы о продаже 50 процентов доли в салымском СП - РИА Новости, 02.02.2023
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Shell подписала документы о продаже 50 процентов доли в салымском СП
Shell подписала документы о продаже 50 процентов доли в салымском СП - РИА Новости, 02.02.2023
Shell подписала документы о продаже 50 процентов доли в салымском СП
Shell подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже 50% доли в Salym Petroleum Development и ожидает одобрения этого в России, говорится в материалах с... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:21
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экономика
россия
shell
газпром
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Shell подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже 50% доли в Salym Petroleum Development и ожидает одобрения этого в России, говорится в материалах с отчетностью англо-нидерландской компании."Двадцать второго декабря 2022 года Shell подписала с "Газпром нефтью" документы о продаже своей 50-процентной доли в компании Salym Petroleum Development Limited Liability Company. Завершение сделки зависит от ряда согласований в Российской Федерации", - говорится в сообщении."Все долгосрочные закупки Shell российской нефти третьими сторонами прекращены... Все контракты Shell на покупку нефтепродуктов, экспортируемых из России, также прекратили свое действие. Два контракта Shell на поставку трубопроводного газа прекратили свое действие к концу 2022 года", – говорится в материалах с отчетностью англо-нидерландской компании.
https://ria.ru/20221230/sakhalin-2-1842526229.html
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экономика, россия, shell, газпром
Экономика, Россия, Shell, Газпром
10:21 02.02.2023 (обновлено: 10:40 02.02.2023)
 
Shell подписала документы о продаже 50 процентов доли в салымском СП

Shell подписала документы c "Газпром Нефтью" о продаже 50 процентов доли в салымском СП

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЛоготип Shell
Логотип Shell - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип Shell. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Shell подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже 50% доли в Salym Petroleum Development и ожидает одобрения этого в России, говорится в материалах с отчетностью англо-нидерландской компании.
"Двадцать второго декабря 2022 года Shell подписала с "Газпром нефтью" документы о продаже своей 50-процентной доли в компании Salym Petroleum Development Limited Liability Company. Завершение сделки зависит от ряда согласований в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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"Все долгосрочные закупки Shell российской нефти третьими сторонами прекращены... Все контракты Shell на покупку нефтепродуктов, экспортируемых из России, также прекратили свое действие. Два контракта Shell на поставку трубопроводного газа прекратили свое действие к концу 2022 года", – говорится в материалах с отчетностью англо-нидерландской компании.
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