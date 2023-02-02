https://ria.ru/20230202/shell-1849152230.html
Shell подписала документы о продаже 50 процентов доли в салымском СП
Shell подписала документы о продаже 50 процентов доли в салымском СП - РИА Новости, 02.02.2023
Shell подписала документы о продаже 50 процентов доли в салымском СП
Shell подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже 50% доли в Salym Petroleum Development и ожидает одобрения этого в России, говорится в материалах с... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:21
2023-02-02T10:21
2023-02-02T10:40
экономика
россия
shell
газпром
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Shell подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже 50% доли в Salym Petroleum Development и ожидает одобрения этого в России, говорится в материалах с отчетностью англо-нидерландской компании."Двадцать второго декабря 2022 года Shell подписала с "Газпром нефтью" документы о продаже своей 50-процентной доли в компании Salym Petroleum Development Limited Liability Company. Завершение сделки зависит от ряда согласований в Российской Федерации", - говорится в сообщении."Все долгосрочные закупки Shell российской нефти третьими сторонами прекращены... Все контракты Shell на покупку нефтепродуктов, экспортируемых из России, также прекратили свое действие. Два контракта Shell на поставку трубопроводного газа прекратили свое действие к концу 2022 года", – говорится в материалах с отчетностью англо-нидерландской компании.
https://ria.ru/20221230/sakhalin-2-1842526229.html
https://ria.ru/20221214/dolya-1838738986.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, shell, газпром
Экономика, Россия, Shell, Газпром
10:21 02.02.2023 (обновлено: 10:40 02.02.2023)
Shell подписала документы о продаже 50 процентов доли в салымском СП
Shell подписала документы c "Газпром Нефтью" о продаже 50 процентов доли в салымском СП
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Shell подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже 50% доли в Salym Petroleum Development и ожидает одобрения этого в России, говорится в материалах с отчетностью англо-нидерландской компании.
"Двадцать второго декабря 2022 года Shell подписала с "Газпром нефтью" документы о продаже своей 50-процентной доли в компании Salym Petroleum Development Limited Liability Company. Завершение сделки зависит от ряда согласований в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Все долгосрочные закупки Shell российской нефти третьими сторонами прекращены... Все контракты Shell на покупку нефтепродуктов, экспортируемых из России, также прекратили свое действие. Два контракта Shell на поставку трубопроводного газа прекратили свое действие к концу 2022 года", – говорится в материалах с отчетностью англо-нидерландской компании.