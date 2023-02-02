https://ria.ru/20230202/shell-1849152230.html

Shell подписала документы о продаже 50 процентов доли в салымском СП

Shell подписала документы о продаже 50 процентов доли в салымском СП - РИА Новости, 02.02.2023

Shell подписала документы о продаже 50 процентов доли в салымском СП

Shell подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже 50% доли в Salym Petroleum Development и ожидает одобрения этого в России, говорится в материалах с... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:21

2023-02-02T10:21

2023-02-02T10:40

экономика

россия

shell

газпром

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Shell подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже 50% доли в Salym Petroleum Development и ожидает одобрения этого в России, говорится в материалах с отчетностью англо-нидерландской компании."Двадцать второго декабря 2022 года Shell подписала с "Газпром нефтью" документы о продаже своей 50-процентной доли в компании Salym Petroleum Development Limited Liability Company. Завершение сделки зависит от ряда согласований в Российской Федерации", - говорится в сообщении."Все долгосрочные закупки Shell российской нефти третьими сторонами прекращены... Все контракты Shell на покупку нефтепродуктов, экспортируемых из России, также прекратили свое действие. Два контракта Shell на поставку трубопроводного газа прекратили свое действие к концу 2022 года", – говорится в материалах с отчетностью англо-нидерландской компании.

https://ria.ru/20221230/sakhalin-2-1842526229.html

https://ria.ru/20221214/dolya-1838738986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, shell, газпром