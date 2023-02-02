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При возгорании строительных бытовок в Севастополе погибли пять человек - РИА Новости, 02.02.2023
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При возгорании строительных бытовок в Севастополе погибли пять человек
При возгорании строительных бытовок в Севастополе погибли пять человек - РИА Новости, 02.02.2023
При возгорании строительных бытовок в Севастополе погибли пять человек
Пять человек погибли при возгорании строительных бытовок в Балаклавском округе Севастополя, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T08:01
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происшествия
севастополь
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пять человек погибли при возгорании строительных бытовок в Балаклавском округе Севастополя, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. По его словам, в 04.29 открытое горение удалось ликвидировать на площади порядка 200 квадратных метров. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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происшествия, севастополь, россия
Происшествия, Севастополь, Россия
08:01 02.02.2023
 
При возгорании строительных бытовок в Севастополе погибли пять человек

При возгорании строительных бытовок в Севастополе погибли пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пять человек погибли при возгорании строительных бытовок в Балаклавском округе Севастополя, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"Произошло возгорание строительных бытовок на улице Нефтяная. По предварительной информации, погибли 5 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 04.29 открытое горение удалось ликвидировать на площади порядка 200 квадратных метров. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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