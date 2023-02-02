https://ria.ru/20230202/sevastopol-1849130169.html

При возгорании строительных бытовок в Севастополе погибли пять человек

При возгорании строительных бытовок в Севастополе погибли пять человек - РИА Новости, 02.02.2023

При возгорании строительных бытовок в Севастополе погибли пять человек

Пять человек погибли при возгорании строительных бытовок в Балаклавском округе Севастополя, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T08:01

2023-02-02T08:01

2023-02-02T08:01

происшествия

севастополь

россия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пять человек погибли при возгорании строительных бытовок в Балаклавском округе Севастополя, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. По его словам, в 04.29 открытое горение удалось ликвидировать на площади порядка 200 квадратных метров. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

https://ria.ru/20230202/pozhar-1849126942.html

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происшествия, севастополь, россия