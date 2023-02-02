14:16 02.02.2023 (обновлено: 16:03 02.02.2023)
Вучич заявил, что Сербия осталась без союзников на Западе
Вучич: Сербия, отказавшись вводить санкции против России, осталась без союзников на Западе
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 фев — РИА Новости. Сербия осталась без союзников на Западе, заявил президент Александр Вучич, выступая в парламенте страны.
"Когда у нас были самые большие потери и войны, у нас были союзники. Сейчас на нас никто не смотрел бы как на союзника из-за вооруженного конфликта на Украине и того факта, что Сербия, руководствуясь своей ответственной и честной позицией, не ввела санкции в отношении России", — сказал он.
Президент напомнил, что военно-нейтральная Сербия находится в окружении стран — членов НАТО или государств, в которых присутствуют силы Североатлантического альянса.
Вучич также добавил, что в современном мире невозможно "функционировать" в одиночку.
Кроме того, Вучич указал, что кризис на Украине разрастается в разновидность третьей мировой войны, которая станет еще больше и тяжелее.
По его словам, мировые державы теперь не могут позволить малым странам столько политической свободы, сколько бы они хотели иметь, "как и пространства для дыхания, жизни и для принятия решений". В качестве примера Вучич привел свое участие в саммите ЕС — Западные Балканы в Албании осенью, где его подвергли общему давлению из-за отказа поддержать санкции Запада против Москвы.
Утром в четверг началось специальное заседание скупщины (парламента), чей единственный пункт — рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". Первым перед депутатами выступил глава государства.