https://ria.ru/20230202/serbiya-1849251777.html

Вучич заявил, что Сербия осталась без союзников на Западе

Вучич заявил, что Сербия осталась без союзников на Западе - РИА Новости, 02.02.2023

Вучич заявил, что Сербия осталась без союзников на Западе

Сербия осталась без союзников на Западе, заявил президент Александр Вучич, выступая в парламенте страны. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:16

2023-02-02T14:16

2023-02-02T16:03

в мире

сербия

александр вучич

евросоюз

санкции в отношении россии

украина

россия

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БЕЛГРАД, 2 фев — РИА Новости. Сербия осталась без союзников на Западе, заявил президент Александр Вучич, выступая в парламенте страны. Президент напомнил, что военно-нейтральная Сербия находится в окружении стран — членов НАТО или государств, в которых присутствуют силы Североатлантического альянса.Вучич также добавил, что в современном мире невозможно "функционировать" в одиночку.Сербия должна принимать политические решения самостоятельно, а не по указке из США, России или ЕС, подчеркнул глава государства.Кроме того, Вучич указал, что кризис на Украине разрастается в разновидность третьей мировой войны, которая станет еще больше и тяжелее. По его словам, мировые державы теперь не могут позволить малым странам столько политической свободы, сколько бы они хотели иметь, "как и пространства для дыхания, жизни и для принятия решений". В качестве примера Вучич привел свое участие в саммите ЕС — Западные Балканы в Албании осенью, где его подвергли общему давлению из-за отказа поддержать санкции Запада против Москвы.Утром в четверг началось специальное заседание скупщины (парламента), чей единственный пункт — рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". Первым перед депутатами выступил глава государства.

https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847643756.html

https://ria.ru/20230118/kosovo-1845847882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, александр вучич, евросоюз, санкции в отношении россии, украина, россия