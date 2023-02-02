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Вучич заявил, что Сербия осталась без союзников на Западе - РИА Новости, 02.02.2023
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Вучич заявил, что Сербия осталась без союзников на Западе
Вучич заявил, что Сербия осталась без союзников на Западе - РИА Новости, 02.02.2023
Вучич заявил, что Сербия осталась без союзников на Западе
Сербия осталась без союзников на Западе, заявил президент Александр Вучич, выступая в парламенте страны. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:16
2023-02-02T16:03
в мире
сербия
александр вучич
евросоюз
санкции в отношении россии
украина
россия
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БЕЛГРАД, 2 фев — РИА Новости. Сербия осталась без союзников на Западе, заявил президент Александр Вучич, выступая в парламенте страны. Президент напомнил, что военно-нейтральная Сербия находится в окружении стран — членов НАТО или государств, в которых присутствуют силы Североатлантического альянса.Вучич также добавил, что в современном мире невозможно "функционировать" в одиночку.Сербия должна принимать политические решения самостоятельно, а не по указке из США, России или ЕС, подчеркнул глава государства.Кроме того, Вучич указал, что кризис на Украине разрастается в разновидность третьей мировой войны, которая станет еще больше и тяжелее. По его словам, мировые державы теперь не могут позволить малым странам столько политической свободы, сколько бы они хотели иметь, "как и пространства для дыхания, жизни и для принятия решений". В качестве примера Вучич привел свое участие в саммите ЕС — Западные Балканы в Албании осенью, где его подвергли общему давлению из-за отказа поддержать санкции Запада против Москвы.Утром в четверг началось специальное заседание скупщины (парламента), чей единственный пункт — рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". Первым перед депутатами выступил глава государства.
https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847643756.html
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в мире, сербия, александр вучич, евросоюз, санкции в отношении россии, украина, россия
В мире, Сербия, Александр Вучич, Евросоюз, Санкции в отношении России, Украина, Россия
14:16 02.02.2023 (обновлено: 16:03 02.02.2023)
 
Вучич заявил, что Сербия осталась без союзников на Западе

Вучич: Сербия, отказавшись вводить санкции против России, осталась без союзников на Западе

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 2 фев — РИА Новости. Сербия осталась без союзников на Западе, заявил президент Александр Вучич, выступая в парламенте страны.

"Когда у нас были самые большие потери и войны, у нас были союзники. Сейчас на нас никто не смотрел бы как на союзника из-за вооруженного конфликта на Украине и того факта, что Сербия, руководствуясь своей ответственной и честной позицией, не ввела санкции в отношении России", — сказал он.

Президент напомнил, что военно-нейтральная Сербия находится в окружении стран — членов НАТО или государств, в которых присутствуют силы Североатлантического альянса.
Вучич также добавил, что в современном мире невозможно "функционировать" в одиночку.
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Сербия должна принимать политические решения самостоятельно, а не по указке из США, России или ЕС, подчеркнул глава государства.
Кроме того, Вучич указал, что кризис на Украине разрастается в разновидность третьей мировой войны, которая станет еще больше и тяжелее.
По его словам, мировые державы теперь не могут позволить малым странам столько политической свободы, сколько бы они хотели иметь, "как и пространства для дыхания, жизни и для принятия решений". В качестве примера Вучич привел свое участие в саммите ЕС — Западные Балканы в Албании осенью, где его подвергли общему давлению из-за отказа поддержать санкции Запада против Москвы.
Утром в четверг началось специальное заседание скупщины (парламента), чей единственный пункт — рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". Первым перед депутатами выступил глава государства.
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