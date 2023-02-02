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Сербия должна принимать решения самостоятельно, заявил Вучич - РИА Новости, 02.02.2023
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Сербия должна принимать решения самостоятельно, заявил Вучич
Сербия должна принимать решения самостоятельно, заявил Вучич - РИА Новости, 02.02.2023
Сербия должна принимать решения самостоятельно, заявил Вучич
Сербия должна принимать политические решения самостоятельно, не по указке из США, России или ЕС, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:30
2023-02-02T13:30
в мире
сербия
москва
белград (город)
александр вучич
евросоюз
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БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Сербия должна принимать политические решения самостоятельно, не по указке из США, России или ЕС, заявил сербский президент Александр Вучич. В 10.00 (12.00 мск) в четверг началось специальное заседания Скупщины (парламента), чей единственный пункт – рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". Первым перед депутатами выступает глава государства. "Мы и далее должны быть страной, которая самостоятельно принимает решения, чтобы в эти решения не вмешивался никто ни с Востока, ни с Запада. Чтобы мы не ездили за мнением ни в Вашингтон, ни в Москву, ни в Брюссель. Чтобы мы знали, что является нашей политикой, и чтобы политические решения принимались здесь в Сербии - Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце, но только в Сербии, и никогда за ее пределами", - заявил Вучич парламентариям. Ранее он отметил, что вооруженный конфликт на Украине разрастается в разновидность Третьей мировой войны, которая в предстоящем периоде станет еще больше и тяжелее. По его словам мировые державы теперь не могут позволить малым странам столько политической свободы, сколько бы они хотели иметь, "как и пространства для дыхания, жизни и для принятия решений". В качестве примера Вучич привел свое участие в саммите ЕС – Западные Балканы в Албании осенью, где по его словам, подвергся общему давлению из-за того, что Белград не поддерживает санкции Запада против Москвы.
https://ria.ru/20230120/vuchich-1846131223.html
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сербия
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в мире, сербия, москва, белград (город), александр вучич, евросоюз
В мире, Сербия, Москва, Белград (город), Александр Вучич, Евросоюз
13:30 02.02.2023
 
Сербия должна принимать решения самостоятельно, заявил Вучич

Президент Вучич: Сербия должна принимать решения самостоятельно, без США, России и ЕС

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Флаг Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Сербия должна принимать политические решения самостоятельно, не по указке из США, России или ЕС, заявил сербский президент Александр Вучич.
В 10.00 (12.00 мск) в четверг началось специальное заседания Скупщины (парламента), чей единственный пункт – рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". Первым перед депутатами выступает глава государства.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 00:04
Вучич объяснил позицию Сербии по Украине и антироссийским санкциям
"Мы и далее должны быть страной, которая самостоятельно принимает решения, чтобы в эти решения не вмешивался никто ни с Востока, ни с Запада. Чтобы мы не ездили за мнением ни в Вашингтон, ни в Москву, ни в Брюссель. Чтобы мы знали, что является нашей политикой, и чтобы политические решения принимались здесь в Сербии - Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце, но только в Сербии, и никогда за ее пределами", - заявил Вучич парламентариям.
Ранее он отметил, что вооруженный конфликт на Украине разрастается в разновидность Третьей мировой войны, которая в предстоящем периоде станет еще больше и тяжелее.
По его словам мировые державы теперь не могут позволить малым странам столько политической свободы, сколько бы они хотели иметь, "как и пространства для дыхания, жизни и для принятия решений". В качестве примера Вучич привел свое участие в саммите ЕС – Западные Балканы в Албании осенью, где по его словам, подвергся общему давлению из-за того, что Белград не поддерживает санкции Запада против Москвы.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 23:58
Вучич: представители Запада трижды прямо угрожали Сербии отзывом инвестиций
 
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