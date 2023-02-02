https://ria.ru/20230202/serbiya-1849229625.html
Сербия должна принимать решения самостоятельно, заявил Вучич
Сербия должна принимать решения самостоятельно, заявил Вучич - РИА Новости, 02.02.2023
Сербия должна принимать решения самостоятельно, заявил Вучич
Сербия должна принимать политические решения самостоятельно, не по указке из США, России или ЕС, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:30
2023-02-02T13:30
2023-02-02T13:30
в мире
сербия
москва
белград (город)
александр вучич
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78229/41/782294198_0:84:2816:1668_1920x0_80_0_0_69a56cd724ca14755178aaa3fc119228.jpg
БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Сербия должна принимать политические решения самостоятельно, не по указке из США, России или ЕС, заявил сербский президент Александр Вучич. В 10.00 (12.00 мск) в четверг началось специальное заседания Скупщины (парламента), чей единственный пункт – рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". Первым перед депутатами выступает глава государства. "Мы и далее должны быть страной, которая самостоятельно принимает решения, чтобы в эти решения не вмешивался никто ни с Востока, ни с Запада. Чтобы мы не ездили за мнением ни в Вашингтон, ни в Москву, ни в Брюссель. Чтобы мы знали, что является нашей политикой, и чтобы политические решения принимались здесь в Сербии - Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце, но только в Сербии, и никогда за ее пределами", - заявил Вучич парламентариям. Ранее он отметил, что вооруженный конфликт на Украине разрастается в разновидность Третьей мировой войны, которая в предстоящем периоде станет еще больше и тяжелее. По его словам мировые державы теперь не могут позволить малым странам столько политической свободы, сколько бы они хотели иметь, "как и пространства для дыхания, жизни и для принятия решений". В качестве примера Вучич привел свое участие в саммите ЕС – Западные Балканы в Албании осенью, где по его словам, подвергся общему давлению из-за того, что Белград не поддерживает санкции Запада против Москвы.
https://ria.ru/20230120/vuchich-1846131223.html
https://ria.ru/20230123/vuchich-1846951606.html
сербия
москва
белград (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78229/41/782294198_0:0:2508:1880_1920x0_80_0_0_0094f635632530b16e069e47816b003a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, москва, белград (город), александр вучич, евросоюз
В мире, Сербия, Москва, Белград (город), Александр Вучич, Евросоюз
Сербия должна принимать решения самостоятельно, заявил Вучич
Президент Вучич: Сербия должна принимать решения самостоятельно, без США, России и ЕС