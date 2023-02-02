https://ria.ru/20230202/scherbakov-1849342849.html

В больнице сообщили о состоянии Бориса Щербакова

В больнице сообщили о состоянии Бориса Щербакова - РИА Новости, 02.02.2023

В больнице сообщили о состоянии Бориса Щербакова

Народный артист России Борис Щербаков находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T18:21

2023-02-02T18:21

2023-02-02T23:02

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Народный артист России Борис Щербаков находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.Ранее сын актера Василий Щербаков сообщил РИА Новости, что его отец в среду был госпитализирован в Боткинскую больницу с предварительным диагнозом "ОРВИ с осложнением по части кардиологии". По его данным, актера перевели из реанимации в стационар."Пациент находится в терапевтическом отделении. Состояние средней тяжести, дыхание самостоятельное", — рассказали в медучреждении.Борис Щербаков — актер театра и кино, народный артист России. Наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".

https://ria.ru/20230124/mikhalkov-1847179657.html

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