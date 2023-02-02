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В больнице сообщили о состоянии Бориса Щербакова - РИА Новости, 02.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230202/scherbakov-1849342849.html
В больнице сообщили о состоянии Бориса Щербакова
В больнице сообщили о состоянии Бориса Щербакова - РИА Новости, 02.02.2023
В больнице сообщили о состоянии Бориса Щербакова
Народный артист России Борис Щербаков находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:21
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культура
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новости культуры
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Народный артист России Борис Щербаков находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.Ранее сын актера Василий Щербаков сообщил РИА Новости, что его отец в среду был госпитализирован в Боткинскую больницу с предварительным диагнозом "ОРВИ с осложнением по части кардиологии". По его данным, актера перевели из реанимации в стационар."Пациент находится в терапевтическом отделении. Состояние средней тяжести, дыхание самостоятельное", — рассказали в медучреждении.Борис Щербаков — актер театра и кино, народный артист России. Наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".
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борис щербаков, культура, новости культуры, россия
Культура, Борис Щербаков, Культура, Новости культуры, Россия
18:21 02.02.2023 (обновлено: 23:02 02.02.2023)
 
В больнице сообщили о состоянии Бориса Щербакова

В больнице оценили состояние госпитализированного Бориса Щербакова как средней тяжести

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАктер Борис Щербаков
Актер Борис Щербаков - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Актер Борис Щербаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Народный артист России Борис Щербаков находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Ранее сын актера Василий Щербаков сообщил РИА Новости, что его отец в среду был госпитализирован в Боткинскую больницу с предварительным диагнозом "ОРВИ с осложнением по части кардиологии". По его данным, актера перевели из реанимации в стационар.
"Пациент находится в терапевтическом отделении. Состояние средней тяжести, дыхание самостоятельное", — рассказали в медучреждении.
Борис Щербаков — актер театра и кино, народный артист России. Наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".
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