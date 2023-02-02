https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849388020.html

Вучич заявил, что постарается выстоять без санкций против России

Вучич заявил, что постарается выстоять без санкций против России - РИА Новости, 02.02.2023

Вучич заявил, что постарается выстоять без санкций против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не знает сколько еще власти страны смогут выдержат без введения санкций в отношении России, но постараются выстоять РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T22:01

2023-02-02T22:01

2023-02-02T22:01

в мире

россия

сербия

александр вучич

евросоюз

партия свободы и справедливости

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не знает сколько еще власти страны смогут выдержат без введения санкций в отношении России, но постараются выстоять как можно дольше. Утром в четверг началось специальное заседание Скупщины (парламента), чей единственный пункт – рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". Первым перед депутатами выступил глава государства и участвует в дебатах девять часов. Зампредседателя "Партии свободы и справедливости" Мариника Тепич в своем выступлении призвала главу государства ввести "хотя бы один пакет санкций против России, хотя бы против лиц, которые принимают решения". "Пока можем выдерживать без санкций, думаю, что будет честно выдержать без санкций. Не знаю до каких пор сможем, но как видите мое "не знаю" стоит намного больше, чем чье-то большое "да" в избирательной кампании. Борьба наша длится уже почти год, а чье-то большое "да" продлилось точно до 3 апреля (выборов в парламент Сербии в 2022 году)", - заявил сербский лидер парламентариям. Он подчеркнул, что официальный Белград платит высокую цену за отказ от введения санкций, но это вопрос позиции и репутации страны. Ранее он отметил, что Сербия должна принимать политические решения самостоятельно, не по указке из США, России или ЕС. Сербский лидер указал, что вооруженный конфликт на Украине разрастается в разновидность Третьей мировой войны, которая в предстоящем периоде станет еще больше и тяжелее. По его словам мировые державы теперь не могут позволить малым странам столько политической свободы, сколько бы они хотели иметь, "как и пространства для дыхания, жизни и для принятия решений". В качестве примера Вучич привел свое участие в саммите ЕС – Западные Балканы в Албании осенью, где по его словам, был подвержен общему давлению из-за того, что Белград не поддерживает санкции Запада против Москвы.

https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849337467.html

https://ria.ru/20230123/vuchich-1846951606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сербия, александр вучич, евросоюз, партия свободы и справедливости, санкции в отношении россии