Вучич заявил, что постарается выстоять без санкций против России
Вучич не знает сколько выдержит без санкций против России, но постарается выстоять
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не знает сколько еще власти страны смогут выдержат без введения санкций в отношении России, но постараются выстоять как можно дольше.
Утром в четверг началось специальное заседание Скупщины (парламента), чей единственный пункт – рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". Первым перед депутатами выступил глава государства и участвует в дебатах девять часов.
Зампредседателя "Партии свободы и справедливости" Мариника Тепич в своем выступлении призвала главу государства ввести "хотя бы один пакет санкций против России, хотя бы против лиц, которые принимают решения".
"Пока можем выдерживать без санкций, думаю, что будет честно выдержать без санкций. Не знаю до каких пор сможем, но как видите мое "не знаю" стоит намного больше, чем чье-то большое "да" в избирательной кампании. Борьба наша длится уже почти год, а чье-то большое "да" продлилось точно до 3 апреля (выборов в парламент Сербии в 2022 году)", - заявил сербский лидер парламентариям.
Он подчеркнул, что официальный Белград платит высокую цену за отказ от введения санкций, но это вопрос позиции и репутации страны.
По его словам мировые державы теперь не могут позволить малым странам столько политической свободы, сколько бы они хотели иметь, "как и пространства для дыхания, жизни и для принятия решений". В качестве примера Вучич привел свое участие в саммите ЕС – Западные Балканы в Албании осенью, где по его словам, был подвержен общему давлению из-за того, что Белград не поддерживает санкции Запада против Москвы.