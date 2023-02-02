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Вучич назвал условие, при котором поддержит санкции против России - РИА Новости, 02.02.2023
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Вучич назвал условие, при котором поддержит санкции против России
Вучич назвал условие, при котором поддержит санкции против России - РИА Новости, 02.02.2023
Вучич назвал условие, при котором поддержит санкции против России
Власти Сербии не поддержат санкции против России, пока жизненные интересы страны не окажутся под угрозой, заявил Александр Вучич. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:04
2023-02-02T22:45
в мире
россия
сербия
александр вучич
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 2 фев — РИА Новости. Власти Сербии не поддержат санкции против России, пока жизненные интересы страны не окажутся под угрозой, заявил Александр Вучич. Утром в четверг началось специальное заседание скупщины (парламента), чей единственный пункт — рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года".Первым перед депутатами выступил президент. Вучич во время дебатов ответил на призыв лидера партии "Вместе за Сербию" Небойши Зеленовича поддержать санкции против Москвы и указал, что Белград уже 350 дней отказывается от них. "Мы не будем менять свою политику, Сербия не откажется от нее, если только не окажутся под угрозой жизненные интересы нашей страны. А я оцениваю ситуацию так, что они пока не находятся под угрозой", — ответил политик парламентариям.Он несколько раз повторил, что политика военного нейтралитета Белграда — "это наша политика", и подчеркнул необходимость сохранять партнерство с Китаем и Россией. "Ради безопасности сербов в Косово мы должны поддерживать хорошие отношения с НАТО, просить (контингент. — Прим. ред.) KFOR противодействовать кому-то вести себя безответственно", — резюмировал Вучич.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников по НАТО, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.По словам российского лидера, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Кремле не раз заявляли, что Москва решит все проблемы, которые ей создают другие государства.
https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847643756.html
https://ria.ru/20230123/vuchich-1846951606.html
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в мире, россия, сербия, александр вучич, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Сербия, Александр Вучич, Санкции в отношении России
18:04 02.02.2023 (обновлено: 22:45 02.02.2023)
 
Вучич назвал условие, при котором поддержит санкции против России

Вучич: Сербия не поддержит санкции, пока ее жизненные интересы не будут под угрозой

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 2 фев — РИА Новости. Власти Сербии не поддержат санкции против России, пока жизненные интересы страны не окажутся под угрозой, заявил Александр Вучич.
Утром в четверг началось специальное заседание скупщины (парламента), чей единственный пункт — рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года".
Первым перед депутатами выступил президент. Вучич во время дебатов ответил на призыв лидера партии "Вместе за Сербию" Небойши Зеленовича поддержать санкции против Москвы и указал, что Белград уже 350 дней отказывается от них.
"Мы не будем менять свою политику, Сербия не откажется от нее, если только не окажутся под угрозой жизненные интересы нашей страны. А я оцениваю ситуацию так, что они пока не находятся под угрозой", — ответил политик парламентариям.
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Он несколько раз повторил, что политика военного нейтралитета Белграда — "это наша политика", и подчеркнул необходимость сохранять партнерство с Китаем и Россией.
"Ради безопасности сербов в Косово мы должны поддерживать хорошие отношения с НАТО, просить (контингент. — Прим. ред.) KFOR противодействовать кому-то вести себя безответственно", — резюмировал Вучич.
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников по НАТО, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
По словам российского лидера, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Кремле не раз заявляли, что Москва решит все проблемы, которые ей создают другие государства.
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