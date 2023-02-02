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Европарламент призвал принять десятый пакет санкций против России - РИА Новости, 02.02.2023
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Европарламент призвал принять десятый пакет санкций против России
Европарламент призвал принять десятый пакет санкций против России - РИА Новости, 02.02.2023
Европарламент призвал принять десятый пакет санкций против России
Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Брюсселе в четверг большинством голосов приняли резолюцию "О подготовке к саммиту ЕС-Украина", в которой... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:10
2023-02-02T14:10
россия
европарламент
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Брюсселе в четверг большинством голосов приняли резолюцию "О подготовке к саммиту ЕС-Украина", в которой призвали институты Евросоюза "незамедлительно принять 10-й пакет санкций против России", следует из итогов голосования. Заседание транслировалось на сайте ЕП. Документ поддержали 489 депутатов, против высказались 36, воздержались - 49. Саммит ЕС-Украина пройдет 3 февраля. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. "Европарламент призывает страны ЕС в кратчайшие сроки согласовать 10-й пакет санкций против России и заблаговременно вносить предложения по следующим санкциям, включая секторы экономики и персональных фигурантов", - указывается в резолюции. Депутаты, в частности, призвали ввести ограничения в отношении "все еще присутствующих на рынках ЕС "компаний "Лукойл" и "Росатом", "ограничить прямой и непрямой импорт, покупку и трансфер российских алмазов в обработанном и необработанном виде", а также расширить списки подсанкционных российских СМИ. В Европарламенте заявили о необходимости "немедленного и полного эмбарго на импорт в ЕС ископаемого топлива из России", призвали Совет ЕС "в сотрудничестве с международными партнерами снизить верхний предел цен на российскую нефть". В резолюции депутаты вновь высказались за создание так называемого "спецтрибунала" по Украине и "надлежащей правовой базы, позволяющей использовать замороженные" российские активы "для финансирования восстановления Украины". В документе заявляется о необходимости создания "специальной международной мониторинговой миссии для фиксации экологических последствий" происходящего на Украине "с целью создания основы для последующего получения компенсаций". В последний момент несколько парламентариев добавили в документ пункт, в котором говорится о необходимости не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх в 2024 году в Париже под нейтральным флагом. Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. Санкции Запада в отношении российской нефти вступили в силу 5 декабря 2022 года. В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт нефти по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.
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россия, европарламент, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Европарламент, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
14:10 02.02.2023
 
Европарламент призвал принять десятый пакет санкций против России

Европарламент принял резолюцию, призывающую ввести десятый пакет санкций против России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Брюсселе в четверг большинством голосов приняли резолюцию "О подготовке к саммиту ЕС-Украина", в которой призвали институты Евросоюза "незамедлительно принять 10-й пакет санкций против России", следует из итогов голосования.
Заседание транслировалось на сайте ЕП. Документ поддержали 489 депутатов, против высказались 36, воздержались - 49.
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Саммит ЕС-Украина пройдет 3 февраля. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.
"Европарламент призывает страны ЕС в кратчайшие сроки согласовать 10-й пакет санкций против России и заблаговременно вносить предложения по следующим санкциям, включая секторы экономики и персональных фигурантов", - указывается в резолюции. Депутаты, в частности, призвали ввести ограничения в отношении "все еще присутствующих на рынках ЕС "компаний "Лукойл" и "Росатом", "ограничить прямой и непрямой импорт, покупку и трансфер российских алмазов в обработанном и необработанном виде", а также расширить списки подсанкционных российских СМИ.
В Европарламенте заявили о необходимости "немедленного и полного эмбарго на импорт в ЕС ископаемого топлива из России", призвали Совет ЕС "в сотрудничестве с международными партнерами снизить верхний предел цен на российскую нефть".
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В резолюции депутаты вновь высказались за создание так называемого "спецтрибунала" по Украине и "надлежащей правовой базы, позволяющей использовать замороженные" российские активы "для финансирования восстановления Украины".
В документе заявляется о необходимости создания "специальной международной мониторинговой миссии для фиксации экологических последствий" происходящего на Украине "с целью создания основы для последующего получения компенсаций".
В последний момент несколько парламентариев добавили в документ пункт, в котором говорится о необходимости не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх в 2024 году в Париже под нейтральным флагом. Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.
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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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