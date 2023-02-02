https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849223961.html

В Финляндии обеспокоены последствиями антироссийских санкций для экологии

В Финляндии обеспокоены последствиями антироссийских санкций для экологии - РИА Новости, 02.02.2023

В Финляндии обеспокоены последствиями антироссийских санкций для экологии

Пограничная охрана Финляндии обеспокоилась последствиями антироссийских санкций для экологической безопасности Балтийского моря - запрет на страхование судов... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:13

2023-02-02T13:13

2023-02-02T13:13

экономика

цены на нефть

россия

финляндия

балтийское море

евросоюз

осаго

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 фев — РИА Новости. Пограничная охрана Финляндии обеспокоилась последствиями антироссийских санкций для экологической безопасности Балтийского моря - запрет на страхование судов привели к тому, что российская нефть транспортируется старыми танкерами, что грозит катастрофой. "Суда, используемые для перевозки нефти в России, вызывают опасения по поводу безопасности транспортировки нефти", - говорится в информационном бюллетене Пограничной охраны Финляндии. Пограничники утверждают, что в настоящее время в России эксплуатируются значительно более старые нефтяные танкеры, чем до февраля 2022 года, такие как бывший MT Mastera (в настоящее время называется MT Alma), который планировалось сдать на металлолом несколько лет назад. "Наибольшие риски с точки зрения безопасности представляет собой общее состояние конструкций и оборудования корабля, которое ухудшается", - подчеркивается в сообщении. Пограничники предупреждают, что, возможно, трафик российской нефти может измениться и таким образом, что крупные суда ледового класса будут перегружаться на более мелкие танкеры в южной части Балтийского моря, и постоянно следят как за изменениями в составе судов, так и транспортными потоками в Балтийском море. Санкции против России, введенные ЕС, затронули транспортировку нефти в окрестностях Финляндии. Санкции в отношении российской нефти, вступившие в силу 5 декабря 2022 года, запрещают не только импорт российской нефти морским путем в страны ЕС, но и морскую транспортировку российской нефти в третьи страны, если цена транспортируемой нефти превышает установлен потолок цен на нефть (60 долларов за баррель). Санкции также запрещают страховым компаниям Евросоюза страховать такие морские перевозки. Помимо стран ЕС, аналогичные санкции ввели, в частности, Норвегия, Великобритания и США. С 5 февраля 2023 года этот запрет, введенный ЕС, будет распространяться и на нефтепродукты, полученные из российской сырой нефти. В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт нефти по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство. Ранее Евросоюз в санкции против России включил, в том числе, запрет компаниям ЕС страховать и финансировать транспортировку нефти, в частности, по морским маршрутам, в третьи страны. Все морское страхование, то есть страхование водного транспорта и грузов делится на три типа: страхование груза, страхование самого судна – каско, страхование ответственности судовладельца – так называемое морское ОСАГО (P&I, protection & indemnity – "защита и возмещение"). Все остальное - внутри этих трех составляющих. Оставшись из-за санкций с одним российским страховщиком и одним российским перестраховщиком, владельцы судов должны искать альтернативные варианты. Ими могут стать создание обществ взаимного страхования, предоставление государственных гарантий или создание страховой и перестраховочной компании, которые будут защищать в первую очередь по полису P&I, считают участники страхового рынка РФ.

https://ria.ru/20230201/sanktsii-1849059020.html

https://ria.ru/20230202/venesuela-1849122101.html

россия

финляндия

балтийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, россия, финляндия, балтийское море, евросоюз, осаго, санкции в отношении россии