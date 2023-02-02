https://ria.ru/20230202/samsung-1849123629.html

В России начинают оформлять предзаказ на новые смартфоны Samsung

В России начинают оформлять предзаказ на новые смартфоны Samsung - РИА Новости, 02.02.2023

В России начинают оформлять предзаказ на новые смартфоны Samsung

Российские ритейлеры после презентации новых устройств Samsung начали принимать предзаказы на них, при этом маркетплейсы планируют открыть продажи через... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T05:33

2023-02-02T05:33

2023-02-02T05:37

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские ритейлеры после презентации новых устройств Samsung начали принимать предзаказы на них, при этом маркетплейсы планируют открыть продажи через несколько дней после официального старта, сообщили РИА Новости опрошенные участники рынка. В среду, 1 января, состоялась презентация Samsung, на которой компания представила новые флагманские смартфоны серии Galaxy S23, а также ноутбуки Galaxy Book 3. В "М.Видео-Эльдорадо" рассказали, что компания открыла предзаказ на смартфоны в ночь после презентации, а запустить открытые продажи новинок планируется после первой половины февраля. Отмечается, что все устройства, которые поступят в продажу, будут ввезены в РФ в соответствии с российским законодательством, они будут иметь сертификаты соответствия и необходимую разрешительную документацию, а также гарантийную поддержку от ритейлера. В Inventive Retail Group (управляет розничными сетями Samsung, re:Store, "Мир кубиков" и рядом других) уточнили, что предзаказ обычно появляется на сайте после презентации, а сами продажи компания рассчитывает открыть в 20-х числах февраля. О своих планах в дальнейшем продавать новые смартфоны рассказали и в "Ситилинке". Компания нацелена на то, чтобы флагманские устройства, в том числе линейка смартфонов Samsung Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra, были представлены в ее ассортименте. Там также предположили, что спрос на данные устройства будет среди покупателей, выбирающих смартфоны из верхнего ценового сегмента и флагманы на Android, а также у пользователей iPhone, которые смотрят в сторону перехода на новые смартфоны другой операционной системы. В "Яндекс Маркете" сообщили, что первые смартфоны Samsung Galaxy S23 можно будет купить на площадке в течение нескольких дней после официальной даты их появления в продаже, а первая крупная партия появится на маркетплейсе до конца февраля. На Wildberries, по словам компании, новинка появится в продаже на неделе с 6 февраля в полной цветовой палитре. Samsung в марте приостановил поставки в Россию, объяснив это текущими геополитическими событиями и физической невозможностью их осуществлять. При этом устройства бренда попали в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта.

https://ria.ru/20230202/svyaz-1849122296.html

https://ria.ru/20230202/shpionazh-1849121953.html

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экономика, технологии, россия, samsung, яндекс.маркет, wildberries, google android, apple iphone