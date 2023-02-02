https://ria.ru/20230202/safronov-1849290936.html

Никас Сафронов раскрыл детали отравления

Никас Сафронов раскрыл детали отравления - РИА Новости, 02.02.2023

Никас Сафронов раскрыл детали отравления

Никас Сафронов признался, что причиной его отравления послужили вяленые итальянские помидоры. Он проводил время в компании актера Николая Денисова в тот момент, РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:17

2023-02-02T16:17

2023-02-02T22:31

шоубиз

никас сафронов

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Никас Сафронов признался, что причиной его отравления послужили вяленые итальянские помидоры. Он проводил время в компании актера Николая Денисова в тот момент, когда почувствовал страшные боли в животе. После этого он позвонил своему знакомому врачу. Доктор заподозрил у художника ботулизм (инфекционное заболевание, вызванное токсинами бактерий – Прим. ред.) и порекомендовал лечь в клинику. Также он пожаловался на плохое самочувствие после отравления. Художник вернулся из больницы и продолжил лечение дома. Ранее певицу Викторию Янсонс госпитализировали из-за отравления антижиром. Ей диагностировали ожог пищевода и желудка.

https://ria.ru/20221222/nana-1840462213.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

никас сафронов, здоровье - общество