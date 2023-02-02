https://ria.ru/20230202/safronov-1849290936.html
Никас Сафронов раскрыл детали отравления
Никас Сафронов раскрыл детали отравления - РИА Новости, 02.02.2023
Никас Сафронов раскрыл детали отравления
Никас Сафронов признался, что причиной его отравления послужили вяленые итальянские помидоры. Он проводил время в компании актера Николая Денисова в тот момент, РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:17
2023-02-02T16:17
2023-02-02T22:31
шоубиз
никас сафронов
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Никас Сафронов признался, что причиной его отравления послужили вяленые итальянские помидоры. Он проводил время в компании актера Николая Денисова в тот момент, когда почувствовал страшные боли в животе. После этого он позвонил своему знакомому врачу. Доктор заподозрил у художника ботулизм (инфекционное заболевание, вызванное токсинами бактерий – Прим. ред.) и порекомендовал лечь в клинику. Также он пожаловался на плохое самочувствие после отравления. Художник вернулся из больницы и продолжил лечение дома. Ранее певицу Викторию Янсонс госпитализировали из-за отравления антижиром. Ей диагностировали ожог пищевода и желудка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никас сафронов, здоровье - общество
Шоубиз, Никас Сафронов, Здоровье - Общество
16:17 02.02.2023 (обновлено: 22:31 02.02.2023)
Никас Сафронов раскрыл детали отравления
Художник Никас Сафронов раскрыл детали отравления итальянскими помидорами
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Никас Сафронов признался, что причиной его отравления послужили вяленые итальянские помидоры. Он проводил время в компании актера Николая Денисова в тот момент, когда почувствовал страшные боли в животе.
"Сам всю банку съел этих вяленых помидоров. Решили покурить сигарки, и в процессе я почувствовал, что мне нехорошо. Меня тошнило. Потом разболелся живот, и начались какие-то страшные боли, голова стала кружиться", – пожаловался
живописец "Пятому каналу".
После этого он позвонил своему знакомому врачу. Доктор заподозрил у художника ботулизм (инфекционное заболевание, вызванное токсинами бактерий – Прим. ред.) и порекомендовал лечь в клинику.
"Врач сказал, что это возможно связано с ботулизмом. Пришлось лечь на каталку, меня в лежачем положении привезли в палату. Сделали промывание. Прочистили желудок, дали антибиотик", – поделился Сафронов.
Также он пожаловался на плохое самочувствие после отравления. Художник вернулся из больницы и продолжил лечение дома.
Ранее певицу Викторию Янсонс госпитализировали
из-за отравления антижиром. Ей диагностировали ожог пищевода и желудка.