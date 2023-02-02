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ЕС пообещал приложить усилия по урегулированию ситуации вокруг Саакашвили - РИА Новости, 02.02.2023
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ЕС пообещал приложить усилия по урегулированию ситуации вокруг Саакашвили
ЕС пообещал приложить усилия по урегулированию ситуации вокруг Саакашвили - РИА Новости, 02.02.2023
ЕС пообещал приложить усилия по урегулированию ситуации вокруг Саакашвили
ЕС приложит дипломатические усилия для урегулирования ситуации вокруг состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил депутатам... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:25
2023-02-02T13:25
в мире
грузия
михаил саакашвили
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев - РИА Новости. ЕС приложит дипломатические усилия для урегулирования ситуации вокруг состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил депутатам Европарламента еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан. На днях члены семьи Саакашвили и представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" сообщили, что из-за критического состояния здоровья Саакашвили переводят в реанимационное отделение. Позже директор клиники "Вивамед", где политик проходит лечение, опроверг данную информацию. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Члены его семьи ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами.
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в мире, грузия, михаил саакашвили, евросоюз
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Евросоюз
13:25 02.02.2023
 
ЕС пообещал приложить усилия по урегулированию ситуации вокруг Саакашвили

Еврокомиссар Хан: ЕС приложит усилия по урегулированию ситуации вокруг Саакашвили

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев - РИА Новости. ЕС приложит дипломатические усилия для урегулирования ситуации вокруг состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил депутатам Европарламента еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан.
"Мы продолжим внимательно следить за ситуацией вокруг здоровья Михаила Саакашвили, продолжим прилагать дипломатические усилия, чтобы избежать любой непредсказуемой рискованной ситуации", - сказал еврокомиссар на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.
На днях члены семьи Саакашвили и представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" сообщили, что из-за критического состояния здоровья Саакашвили переводят в реанимационное отделение. Позже директор клиники "Вивамед", где политик проходит лечение, опроверг данную информацию.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Члены его семьи ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами.
Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиЕвросоюз
 
 
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