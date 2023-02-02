https://ria.ru/20230202/saakashvili-1849228141.html

ЕС пообещал приложить усилия по урегулированию ситуации вокруг Саакашвили

ЕС пообещал приложить усилия по урегулированию ситуации вокруг Саакашвили - РИА Новости, 02.02.2023

ЕС пообещал приложить усилия по урегулированию ситуации вокруг Саакашвили

ЕС приложит дипломатические усилия для урегулирования ситуации вокруг состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил депутатам... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:25

2023-02-02T13:25

2023-02-02T13:25

в мире

грузия

михаил саакашвили

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 2 фев - РИА Новости. ЕС приложит дипломатические усилия для урегулирования ситуации вокруг состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил депутатам Европарламента еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан. На днях члены семьи Саакашвили и представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" сообщили, что из-за критического состояния здоровья Саакашвили переводят в реанимационное отделение. Позже директор клиники "Вивамед", где политик проходит лечение, опроверг данную информацию. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Члены его семьи ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами.

https://ria.ru/20230201/saakashvili-1848969770.html

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, грузия, михаил саакашвили, евросоюз