ЕС пообещал приложить усилия по урегулированию ситуации вокруг Саакашвили
Еврокомиссар Хан: ЕС приложит усилия по урегулированию ситуации вокруг Саакашвили
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 фев - РИА Новости. ЕС приложит дипломатические усилия для урегулирования ситуации вокруг состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил депутатам Европарламента еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан.
"Мы продолжим внимательно следить за ситуацией вокруг здоровья Михаила Саакашвили, продолжим прилагать дипломатические усилия, чтобы избежать любой непредсказуемой рискованной ситуации", - сказал еврокомиссар на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.
На днях члены семьи Саакашвили и представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" сообщили, что из-за критического состояния здоровья Саакашвили переводят в реанимационное отделение. Позже директор клиники "Вивамед", где политик проходит лечение, опроверг данную информацию.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Члены его семьи ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами.
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