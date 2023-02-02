https://ria.ru/20230202/rossiya-1849326572.html
Путин предупредил, что Россия ответит на угрозы не только бронетехникой
Путин предупредил, что Россия ответит на угрозы не только бронетехникой - РИА Новости, 02.02.2023
Путин предупредил, что Россия ответит на угрозы не только бронетехникой
России есть, чем ответить тем, кто угрожает ей, и бронетехникой дело не обойдется, весь российский народ с молоком матери впитал в себя наследие победителей,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:36
2023-02-02T17:36
2023-02-02T22:36
россия
безопасность
владимир путин
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. России есть, чем ответить тем, кто угрожает ей, и бронетехникой дело не обойдется, весь российский народ с молоком матери впитал в себя наследие победителей, заявил президент РФ Владимир Путин."Но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. Для тех, кто угрожает нам, видимо, для них непонятна простая истина - весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа, поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
https://ria.ru/20221206/ugroza-1836800897.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
17:36 02.02.2023 (обновлено: 22:36 02.02.2023)
Путин предупредил, что Россия ответит на угрозы не только бронетехникой
Путин предупредил, что Россия при ответе на угрозы Запада не ограничится бронетехникой
ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. России есть, чем ответить тем, кто угрожает ей, и бронетехникой дело не обойдется, весь российский народ с молоком матери впитал в себя наследие победителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. Для тех, кто угрожает нам, видимо, для них непонятна простая истина - весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа, поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.