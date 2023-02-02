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Путин предупредил, что Россия ответит на угрозы не только бронетехникой - РИА Новости, 02.02.2023
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Путин предупредил, что Россия ответит на угрозы не только бронетехникой
Путин предупредил, что Россия ответит на угрозы не только бронетехникой - РИА Новости, 02.02.2023
Путин предупредил, что Россия ответит на угрозы не только бронетехникой
России есть, чем ответить тем, кто угрожает ей, и бронетехникой дело не обойдется, весь российский народ с молоком матери впитал в себя наследие победителей,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:36
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россия
безопасность
владимир путин
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. России есть, чем ответить тем, кто угрожает ей, и бронетехникой дело не обойдется, весь российский народ с молоком матери впитал в себя наследие победителей, заявил президент РФ Владимир Путин."Но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. Для тех, кто угрожает нам, видимо, для них непонятна простая истина - весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа, поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
17:36 02.02.2023 (обновлено: 22:36 02.02.2023)
 
Путин предупредил, что Россия ответит на угрозы не только бронетехникой

Путин предупредил, что Россия при ответе на угрозы Запада не ограничится бронетехникой

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. России есть, чем ответить тем, кто угрожает ей, и бронетехникой дело не обойдется, весь российский народ с молоком матери впитал в себя наследие победителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. Для тех, кто угрожает нам, видимо, для них непонятна простая истина - весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа, поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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