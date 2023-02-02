https://ria.ru/20230202/rossiya-1849211040.html

В Кремле прокомментировали слова экс-министра США о "сильной России"

В Кремле прокомментировали слова экс-министра США о "сильной России" - РИА Новости, 02.02.2023

В Кремле прокомментировали слова экс-министра США о "сильной России"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление бывшего американского министра обороны Роберта Гейтса о том, что США заинтересованы в... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:34

2023-02-02T12:34

2023-02-02T12:34

политика

дмитрий песков

сша

роберт гейтс

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление бывшего американского министра обороны Роберта Гейтса о том, что США заинтересованы в "сильной России", сообщил, что они имеют то, в чем заинтересованы, и что Россия контролирует ядерное вооружение. Ранее бывший американский министр обороны Роберт Гейтс заявил, что США заинтересованы в сохранении единства России и сильном правительстве в Москве, которое бы продолжало контролировать ядерный арсенал страны. "Получается, что США имеют то, в чем они заинтересованы - они имеют сильную Россию, единую Россию, которая контролирует все ядерные вооружения", - сказал Песков, комментируя заявление Гейтса. По его словам, в данном случае "эти слова можно воспринять как констатацию реальности".

https://ria.ru/20230202/ssha-1849200781.html

сша

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, дмитрий песков, сша, роберт гейтс