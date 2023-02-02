https://ria.ru/20230202/rossiya-1849211040.html
В Кремле прокомментировали слова экс-министра США о "сильной России"
В Кремле прокомментировали слова экс-министра США о "сильной России" - РИА Новости, 02.02.2023
В Кремле прокомментировали слова экс-министра США о "сильной России"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление бывшего американского министра обороны Роберта Гейтса о том, что США заинтересованы в... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:34
2023-02-02T12:34
2023-02-02T12:34
политика
дмитрий песков
сша
роберт гейтс
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление бывшего американского министра обороны Роберта Гейтса о том, что США заинтересованы в "сильной России", сообщил, что они имеют то, в чем заинтересованы, и что Россия контролирует ядерное вооружение. Ранее бывший американский министр обороны Роберт Гейтс заявил, что США заинтересованы в сохранении единства России и сильном правительстве в Москве, которое бы продолжало контролировать ядерный арсенал страны. "Получается, что США имеют то, в чем они заинтересованы - они имеют сильную Россию, единую Россию, которая контролирует все ядерные вооружения", - сказал Песков, комментируя заявление Гейтса. По его словам, в данном случае "эти слова можно воспринять как констатацию реальности".
https://ria.ru/20230202/ssha-1849200781.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, сша, роберт гейтс
Политика, Дмитрий Песков, США, Роберт Гейтс
В Кремле прокомментировали слова экс-министра США о "сильной России"
Песков о словах экс-министра США о "сильной России": они имеют то, в чем заинтересованы
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление бывшего американского министра обороны Роберта Гейтса о том, что США заинтересованы в "сильной России", сообщил, что они имеют то, в чем заинтересованы, и что Россия контролирует ядерное вооружение.
Ранее бывший американский министр обороны Роберт Гейтс заявил, что США заинтересованы в сохранении единства России и сильном правительстве в Москве
, которое бы продолжало контролировать ядерный арсенал страны.
"Получается, что США имеют то, в чем они заинтересованы - они имеют сильную Россию, единую Россию, которая контролирует все ядерные вооружения", - сказал Песков, комментируя заявление Гейтса.
По его словам, в данном случае "эти слова можно воспринять как констатацию реальности".