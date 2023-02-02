Рейтинг@Mail.ru
США нужна Россия с сильным правительством, заявил экс-министр обороны - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230202/rossiya-1849132682.html
США нужна Россия с сильным правительством, заявил экс-министр обороны
США нужна Россия с сильным правительством, заявил экс-министр обороны - РИА Новости, 02.02.2023
США нужна Россия с сильным правительством, заявил экс-министр обороны
США заинтересованы в сохранении единства России и сильном правительстве в Москве, которое бы продолжало контролировать ядерный арсенал страны, заявил бывший... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T08:29
2023-02-02T08:29
в мире
роберт гейтс
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102453/00/1024530066_0:0:3840:2160_1920x0_80_0_0_7533e0803239bd5c55f79e53242a44ae.jpg
ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. США заинтересованы в сохранении единства России и сильном правительстве в Москве, которое бы продолжало контролировать ядерный арсенал страны, заявил бывший американский министр обороны Роберт Гейтс. "Последнее, что нам нужно, - это фрагментация России с неясной судьбой всех этих ядерных вооружений... Нам нужно единое российское государство, и нам нужно сильное правительство в Москве для сохранения контроля над всеми этими вооружениями", - сказал он в интервью газете The Washington Post. Гейтс, который начинал как аналитик-советолог в ЦРУ, не разделяет надежд на смену руководства в России, доказывая, что преемником президента РФ Владимира Путина, скорее всего, станет еще больший "ястреб". "Если он (Путин) сойдет со сцены завтра, то, я считаю, ему на смену придет еще больший "ястреб", а не некто, заинтересованный в урегулировании или переговорах на Украине", - сказал экс-министр, который возглавлял Пентагон при двух президентах – Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме. Гейтс допускает, что украинцы могут отвоевать территории, потерянные с начала российской спецоперации, но назвал возвращение Крыма "отдельной и более сложной проблемой", "настоящей красной линией" для Путина. "Я думаю, что Крым из-за своей роли военно-морской базы является для него настоящей красной линией. Я думаю, что это будет особенно сложной линией", - сказал Гейтс.
https://ria.ru/20230202/uroki-1849090908.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102453/00/1024530066_181:0:3840:2744_1920x0_80_0_0_1096a26f7070beeea186eee7ca92cb17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, роберт гейтс, сша, россия
В мире, Роберт Гейтс, США, Россия
08:29 02.02.2023
 
США нужна Россия с сильным правительством, заявил экс-министр обороны

Экс-министр обороны Гейтс: США заинтересованы в единой России с сильным правительством

© AP Photo / Alex BrandonБывший министр обороны США Роберт Гейтс
Бывший министр обороны США Роберт Гейтс - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Бывший министр обороны США Роберт Гейтс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. США заинтересованы в сохранении единства России и сильном правительстве в Москве, которое бы продолжало контролировать ядерный арсенал страны, заявил бывший американский министр обороны Роберт Гейтс.
"Последнее, что нам нужно, - это фрагментация России с неясной судьбой всех этих ядерных вооружений... Нам нужно единое российское государство, и нам нужно сильное правительство в Москве для сохранения контроля над всеми этими вооружениями", - сказал он в интервью газете The Washington Post.
Гейтс, который начинал как аналитик-советолог в ЦРУ, не разделяет надежд на смену руководства в России, доказывая, что преемником президента РФ Владимира Путина, скорее всего, станет еще больший "ястреб".
"Если он (Путин) сойдет со сцены завтра, то, я считаю, ему на смену придет еще больший "ястреб", а не некто, заинтересованный в урегулировании или переговорах на Украине", - сказал экс-министр, который возглавлял Пентагон при двух президентах – Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме.
Великая Отечественная война 1941-1945. Красный флаг над площадью Павших Борцов освобожденного Сталинграда - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Запад забыл уроки Сталинградской битвы — и напрасно
Гейтс допускает, что украинцы могут отвоевать территории, потерянные с начала российской спецоперации, но назвал возвращение Крыма "отдельной и более сложной проблемой", "настоящей красной линией" для Путина.
"Я думаю, что Крым из-за своей роли военно-морской базы является для него настоящей красной линией. Я думаю, что это будет особенно сложной линией", - сказал Гейтс.
 
В миреРоберт ГейтсСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала