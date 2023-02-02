США нужна Россия с сильным правительством, заявил экс-министр обороны
Экс-министр обороны Гейтс: США заинтересованы в единой России с сильным правительством
© AP Photo / Alex BrandonБывший министр обороны США Роберт Гейтс
© AP Photo / Alex Brandon
Бывший министр обороны США Роберт Гейтс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. США заинтересованы в сохранении единства России и сильном правительстве в Москве, которое бы продолжало контролировать ядерный арсенал страны, заявил бывший американский министр обороны Роберт Гейтс.
"Последнее, что нам нужно, - это фрагментация России с неясной судьбой всех этих ядерных вооружений... Нам нужно единое российское государство, и нам нужно сильное правительство в Москве для сохранения контроля над всеми этими вооружениями", - сказал он в интервью газете The Washington Post.
Гейтс, который начинал как аналитик-советолог в ЦРУ, не разделяет надежд на смену руководства в России, доказывая, что преемником президента РФ Владимира Путина, скорее всего, станет еще больший "ястреб".
"Если он (Путин) сойдет со сцены завтра, то, я считаю, ему на смену придет еще больший "ястреб", а не некто, заинтересованный в урегулировании или переговорах на Украине", - сказал экс-министр, который возглавлял Пентагон при двух президентах – Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме.
Гейтс допускает, что украинцы могут отвоевать территории, потерянные с начала российской спецоперации, но назвал возвращение Крыма "отдельной и более сложной проблемой", "настоящей красной линией" для Путина.
"Я думаю, что Крым из-за своей роли военно-морской базы является для него настоящей красной линией. Я думаю, что это будет особенно сложной линией", - сказал Гейтс.