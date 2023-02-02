https://ria.ru/20230202/rossiya-1849132682.html

США нужна Россия с сильным правительством, заявил экс-министр обороны

США нужна Россия с сильным правительством, заявил экс-министр обороны - РИА Новости, 02.02.2023

США нужна Россия с сильным правительством, заявил экс-министр обороны

США заинтересованы в сохранении единства России и сильном правительстве в Москве, которое бы продолжало контролировать ядерный арсенал страны, заявил бывший... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T08:29

2023-02-02T08:29

2023-02-02T08:29

в мире

роберт гейтс

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. США заинтересованы в сохранении единства России и сильном правительстве в Москве, которое бы продолжало контролировать ядерный арсенал страны, заявил бывший американский министр обороны Роберт Гейтс. "Последнее, что нам нужно, - это фрагментация России с неясной судьбой всех этих ядерных вооружений... Нам нужно единое российское государство, и нам нужно сильное правительство в Москве для сохранения контроля над всеми этими вооружениями", - сказал он в интервью газете The Washington Post. Гейтс, который начинал как аналитик-советолог в ЦРУ, не разделяет надежд на смену руководства в России, доказывая, что преемником президента РФ Владимира Путина, скорее всего, станет еще больший "ястреб". "Если он (Путин) сойдет со сцены завтра, то, я считаю, ему на смену придет еще больший "ястреб", а не некто, заинтересованный в урегулировании или переговорах на Украине", - сказал экс-министр, который возглавлял Пентагон при двух президентах – Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме. Гейтс допускает, что украинцы могут отвоевать территории, потерянные с начала российской спецоперации, но назвал возвращение Крыма "отдельной и более сложной проблемой", "настоящей красной линией" для Путина. "Я думаю, что Крым из-за своей роли военно-морской базы является для него настоящей красной линией. Я думаю, что это будет особенно сложной линией", - сказал Гейтс.

https://ria.ru/20230202/uroki-1849090908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, роберт гейтс, сша, россия