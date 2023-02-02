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Первые роботы "Маркер" прибыли в зону спецоперации - РИА Новости, 02.02.2023
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https://ria.ru/20230202/roboty-1849262558.html
Первые роботы "Маркер" прибыли в зону спецоперации
Первые роботы "Маркер" прибыли в зону спецоперации - РИА Новости, 02.02.2023
Первые роботы "Маркер" прибыли в зону спецоперации
Четыре робота "Маркер" доставили на место базирования для выполнения работ в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:57
2023-02-02T21:46
технологии
донбасс
россия
евгений дудоров
нпо "андроидная техника"
фонд перспективных исследований
специальная военная операция на украине
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Четыре робота "Маркер" доставили на место базирования для выполнения работ в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.О планах отправить в роботы "Маркер" в разведывательном и ударном варианте сообщил в конце января руководитель спецотряда военных советников "Царские волки". По его словам, сначала они пройдут обкатку на полигоне, а затем, после устранения возможных замечаний, в боевых условиях.Рогозин уточнил, что ударный вариант робота сможет поражать переданные ВСУ американские танки Abrams и немецкие Leopard. Так, у аппарата в системе управления есть электронный каталог с образами целей в видимом и инфракрасном диапазонах, благодаря чему робот автоматически определяет технику противника."Маркер" разработала компания "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около трех тонн обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивает модульная многоспектральная система технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.Робот имеет опорно-поворотный боевой модуль, способный развернуться в сопровождении цели на 540 градусов за одну секунду. Его можно оснащать различными противотанковыми ракетными комплексами, гранатометами, тяжелыми пулеметами и другими огневыми средствами.
https://ria.ru/20230202/tanki-1849113612.html
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технологии, донбасс, россия, евгений дудоров, нпо "андроидная техника", фонд перспективных исследований, дмитрий рогозин, роскосмос, вооруженные силы украины
Технологии, Донбасс, Россия, Евгений Дудоров, НПО "Андроидная техника", Фонд перспективных исследований, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Рогозин, Роскосмос, Вооруженные силы Украины
14:57 02.02.2023 (обновлено: 21:46 02.02.2023)
 
Первые роботы "Маркер" прибыли в зону спецоперации

Первые четыре робота "Маркер" прибыли для выполнения работ в зоне спецоперации

© Фото : предоставлено НПО "Андроидная техника"Российский робототехнический комплекс "Маркер"
Российский робототехнический комплекс Маркер - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : предоставлено НПО "Андроидная техника"
Российский робототехнический комплекс "Маркер". Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Четыре робота "Маркер" доставили на место базирования для выполнения работ в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
"Теперь предстоит работа по подготовке техники, проверка систем и оборудования, оценка работоспособности программного обеспечения, систем связи и навигации в реальных условиях, обучение и отработка алгоритмов применения автономного управления комплекса "Маркер", — сказал собеседник агентства.
О планах отправить в роботы "Маркер" в разведывательном и ударном варианте сообщил в конце января руководитель спецотряда военных советников "Царские волки". По его словам, сначала они пройдут обкатку на полигоне, а затем, после устранения возможных замечаний, в боевых условиях.
Рогозин уточнил, что ударный вариант робота сможет поражать переданные ВСУ американские танки Abrams и немецкие Leopard. Так, у аппарата в системе управления есть электронный каталог с образами целей в видимом и инфракрасном диапазонах, благодаря чему робот автоматически определяет технику противника.
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"Маркер" разработала компания "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около трех тонн обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивает модульная многоспектральная система технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.
Робот имеет опорно-поворотный боевой модуль, способный развернуться в сопровождении цели на 540 градусов за одну секунду. Его можно оснащать различными противотанковыми ракетными комплексами, гранатометами, тяжелыми пулеметами и другими огневыми средствами.
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