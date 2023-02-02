14:57 02.02.2023 (обновлено: 21:46 02.02.2023)
Первые роботы "Маркер" прибыли в зону спецоперации
Первые четыре робота "Маркер" прибыли для выполнения работ в зоне спецоперации
© Фото : предоставлено НПО "Андроидная техника"Российский робототехнический комплекс "Маркер"
© Фото : предоставлено НПО "Андроидная техника"
Российский робототехнический комплекс "Маркер". Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Четыре робота "Маркер" доставили на место базирования для выполнения работ в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
"Теперь предстоит работа по подготовке техники, проверка систем и оборудования, оценка работоспособности программного обеспечения, систем связи и навигации в реальных условиях, обучение и отработка алгоритмов применения автономного управления комплекса "Маркер", — сказал собеседник агентства.
О планах отправить в роботы "Маркер" в разведывательном и ударном варианте сообщил в конце января руководитель спецотряда военных советников "Царские волки". По его словам, сначала они пройдут обкатку на полигоне, а затем, после устранения возможных замечаний, в боевых условиях.
Рогозин уточнил, что ударный вариант робота сможет поражать переданные ВСУ американские танки Abrams и немецкие Leopard. Так, у аппарата в системе управления есть электронный каталог с образами целей в видимом и инфракрасном диапазонах, благодаря чему робот автоматически определяет технику противника.
"Маркер" разработала компания "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около трех тонн обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивает модульная многоспектральная система технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.
Робот имеет опорно-поворотный боевой модуль, способный развернуться в сопровождении цели на 540 градусов за одну секунду. Его можно оснащать различными противотанковыми ракетными комплексами, гранатометами, тяжелыми пулеметами и другими огневыми средствами.
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