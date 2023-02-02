https://ria.ru/20230202/roboty-1849262558.html

Первые роботы "Маркер" прибыли в зону спецоперации

Первые роботы "Маркер" прибыли в зону спецоперации - РИА Новости, 02.02.2023

Первые роботы "Маркер" прибыли в зону спецоперации

Четыре робота "Маркер" доставили на место базирования для выполнения работ в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:57

2023-02-02T14:57

2023-02-02T21:46

технологии

донбасс

россия

евгений дудоров

нпо "андроидная техника"

фонд перспективных исследований

специальная военная операция на украине

дмитрий рогозин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772834735_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_652a12c5dbac8c8e8d38f77784c2ccd3.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Четыре робота "Маркер" доставили на место базирования для выполнения работ в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.О планах отправить в роботы "Маркер" в разведывательном и ударном варианте сообщил в конце января руководитель спецотряда военных советников "Царские волки". По его словам, сначала они пройдут обкатку на полигоне, а затем, после устранения возможных замечаний, в боевых условиях.Рогозин уточнил, что ударный вариант робота сможет поражать переданные ВСУ американские танки Abrams и немецкие Leopard. Так, у аппарата в системе управления есть электронный каталог с образами целей в видимом и инфракрасном диапазонах, благодаря чему робот автоматически определяет технику противника."Маркер" разработала компания "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около трех тонн обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивает модульная многоспектральная система технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.Робот имеет опорно-поворотный боевой модуль, способный развернуться в сопровождении цели на 540 градусов за одну секунду. Его можно оснащать различными противотанковыми ракетными комплексами, гранатометами, тяжелыми пулеметами и другими огневыми средствами.

https://ria.ru/20230202/tanki-1849113612.html

https://ria.ru/20221013/importozameschenie-1823561795.html

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, донбасс, россия, евгений дудоров, нпо "андроидная техника", фонд перспективных исследований, дмитрий рогозин, роскосмос, вооруженные силы украины