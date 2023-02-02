https://ria.ru/20230202/revnost-1849253523.html

В Нижнем Новгороде завели дело на женщину, избившую и переехавшую мужчину

В Нижнем Новгороде завели дело на женщину, избившую и переехавшую мужчину - РИА Новости, 02.02.2023

В Нижнем Новгороде завели дело на женщину, избившую и переехавшую мужчину

Жительница Нижнего Новгорода на почве ревности переехала мужчину, после чего повредила семь припаркованных машин, на нее составлен протокол о пьяном вождении и... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:32

2023-02-02T14:32

2023-02-02T14:33

происшествия

нижний новгород

россия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев — РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода на почве ревности переехала мужчину, после чего повредила семь припаркованных машин, на нее составлен протокол о пьяном вождении и возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Ранее в местных СМИ было опубликовано скандальное видео, как пьяная женщина пинает лежащего на земле мужчину, а затем наезжает на него на автомобиле. После того, как его оттаскивают в сторону, она начинает крушить на своем авто припаркованные машины. Утверждается, что разъяренная женщина таким образом решила отомстить мужу за любовницу, к которой он приехал. Как сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД, сотрудники полиции установили личность женщины, совершившей наезд на мужчину на улице Львовская в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, а также повредившую стоящие рядом автомобили. "В отношении нижегородки 1984 года рождения составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Материалы будут переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства", - заявили в региональном управлении МВД. Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах, все участники инцидента остались живы. Сам конфликт произошел на почве "романтических отношений". В свою очередь следственное управление СК РФ по Нижегородской области сообщает, что после инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. "По версии следствия, ночью 31 января на улице Львовской нетрезвая подозреваемая, управляя автомобилем Chevrolet, умышленно совершила наезд на 39-летнего мужчину, после чего нанесла несколько ударов ногами уже по лежащему потерпевшему. Кроме того, она сбила своим автомобилем еще одного мужчину, а также причинила механические повреждения 7 припаркованным во дворе дома автомобилям. Предварительно, 39-летнему потерпевшему причинены телесные повреждения в виде перелома лодыжки, второму мужчине вред здоровью не причинен", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230116/saratov-1845127415.html

https://ria.ru/20230202/rabstvo-1849114781.html

https://ria.ru/20230201/sud-1849018721.html

нижний новгород

россия

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)