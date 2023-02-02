https://ria.ru/20230202/rebenok-1849276844.html
В Улан-Удэ неизвестная женщина напала на ребенка
В Улан-Удэ неизвестная женщина напала на ребенка - РИА Новости, 02.02.2023
В Улан-Удэ неизвестная женщина напала на ребенка
Незнакомая женщина напала днем в понедельник на девочку в центре Улан-Удэ, все обстоятельства и личность напавшей устанавливаются, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:36
2023-02-02T15:36
2023-02-02T15:36
происшествия
улан-удэ
россия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 2 фев - РИА Новости. Незнакомая женщина напала днем в понедельник на девочку в центре Улан-Удэ, все обстоятельства и личность напавшей устанавливаются, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД России по Бурятии. Видео с неадекватным поведением женщины, когда она в разгар дня подходит к незнакомой ей девочке, хватает за капюшон, трясет ее, попало в сеть. Мать 8-летней девочки написала заявление в полицию. По данным ведомства, 30 января около 13.20 (8.20 мск) в полицию поступило сообщение от 48-летней улан-удэнки о том, что неизвестная женщина рядом с перекрестком улицы Цивилёва и проспекта 50-летия Октября напала на её 8-летнюю дочь. "Девочка возвращалась из гимназии домой. По словам обратившейся, незнакомка подошла к школьнице и стала трясти, хватая за капюшон куртки и шею", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. Участковый опросил заявительницу, а также изъял запись с камеры видеонаблюдения на торговой точке неподалеку. "В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, а также личность причастной к происшествию гражданки", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230125/lift-1847267093.html
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РИА Новости
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происшествия, улан-удэ, россия, республика бурятия
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, Республика Бурятия
В Улан-Удэ неизвестная женщина напала на ребенка
В центре Улан-Удэ неизвестная женщина напала на возвращавшуюся из школы девочку
УЛАН-УДЭ, 2 фев - РИА Новости. Незнакомая женщина напала днем в понедельник на девочку в центре Улан-Удэ, все обстоятельства и личность напавшей устанавливаются, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД России по Бурятии.
Видео с неадекватным поведением женщины, когда она в разгар дня подходит к незнакомой ей девочке, хватает за капюшон, трясет ее, попало в сеть. Мать 8-летней девочки написала заявление в полицию.
По данным ведомства, 30 января около 13.20 (8.20 мск) в полицию поступило сообщение от 48-летней улан-удэнки о том, что неизвестная женщина рядом с перекрестком улицы Цивилёва и проспекта 50-летия Октября напала на её 8-летнюю дочь.
"Девочка возвращалась из гимназии домой. По словам обратившейся, незнакомка подошла к школьнице и стала трясти, хватая за капюшон куртки и шею", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД
.
Участковый опросил заявительницу, а также изъял запись с камеры видеонаблюдения на торговой точке неподалеку.
"В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, а также личность причастной к происшествию гражданки", - добавили в пресс-службе.