https://ria.ru/20230202/rebenok-1849276844.html

В Улан-Удэ неизвестная женщина напала на ребенка

В Улан-Удэ неизвестная женщина напала на ребенка - РИА Новости, 02.02.2023

В Улан-Удэ неизвестная женщина напала на ребенка

Незнакомая женщина напала днем в понедельник на девочку в центре Улан-Удэ, все обстоятельства и личность напавшей устанавливаются, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:36

2023-02-02T15:36

2023-02-02T15:36

происшествия

улан-удэ

россия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 2 фев - РИА Новости. Незнакомая женщина напала днем в понедельник на девочку в центре Улан-Удэ, все обстоятельства и личность напавшей устанавливаются, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД России по Бурятии. Видео с неадекватным поведением женщины, когда она в разгар дня подходит к незнакомой ей девочке, хватает за капюшон, трясет ее, попало в сеть. Мать 8-летней девочки написала заявление в полицию. По данным ведомства, 30 января около 13.20 (8.20 мск) в полицию поступило сообщение от 48-летней улан-удэнки о том, что неизвестная женщина рядом с перекрестком улицы Цивилёва и проспекта 50-летия Октября напала на её 8-летнюю дочь. "Девочка возвращалась из гимназии домой. По словам обратившейся, незнакомка подошла к школьнице и стала трясти, хватая за капюшон куртки и шею", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД. Участковый опросил заявительницу, а также изъял запись с камеры видеонаблюдения на торговой точке неподалеку. "В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, а также личность причастной к происшествию гражданки", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230125/lift-1847267093.html

https://ria.ru/20230123/zaderzhanie-1846771851.html

улан-удэ

россия

республика бурятия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, улан-удэ, россия, республика бурятия