https://ria.ru/20230202/rakety-1849366837.html

Украина заявила о гарантиях не бить по России дальнобойными ракетами

Украина заявила о гарантиях не бить по России дальнобойными ракетами - РИА Новости, 02.02.2023

Украина заявила о гарантиях не бить по России дальнобойными ракетами

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев готов дать гарантии западным партнерам, что не будет наносить удары по территории РФ в случае поставки РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T19:49

2023-02-02T19:49

2023-02-02T20:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

россия

технологии

сша

алексей резников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:137:2989:1818_1920x0_80_0_0_b179b8fc12af32e8d54bcf1ad8217e41.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев готов дать гарантии западным партнерам, что не будет наносить удары по территории РФ в случае поставки дальнобойных ракет.Резников выступил с таким заявлением в ходе совместного заседания украинского правительства и Европейской комиссии."Если бы мы имели возможность наносить удары на расстоянии 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена потерпеть поражение. Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. У нас достаточно целей на временно оккупированной территории Украины, и мы готовы координировать цели с нашими партнерами", - приводит в четверг слова Резникова украинское издание "Укринформ".Ранее западные СМИ сообщали, что США готовят пакет военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов, куда впервые могут войти бомбы GLSDB. Это совместная разработка Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров (против имеющихся у Украины снарядов с дальностью 80 километров).На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

украина

киев

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, технологии, сша, алексей резников, сергей лавров, нато