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Украина заявила о гарантиях не бить по России дальнобойными ракетами - РИА Новости, 02.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/rakety-1849366837.html
Украина заявила о гарантиях не бить по России дальнобойными ракетами
Украина заявила о гарантиях не бить по России дальнобойными ракетами - РИА Новости, 02.02.2023
Украина заявила о гарантиях не бить по России дальнобойными ракетами
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев готов дать гарантии западным партнерам, что не будет наносить удары по территории РФ в случае поставки РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:49
2023-02-02T20:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
технологии
сша
алексей резников
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев готов дать гарантии западным партнерам, что не будет наносить удары по территории РФ в случае поставки дальнобойных ракет.Резников выступил с таким заявлением в ходе совместного заседания украинского правительства и Европейской комиссии."Если бы мы имели возможность наносить удары на расстоянии 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена потерпеть поражение. Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. У нас достаточно целей на временно оккупированной территории Украины, и мы готовы координировать цели с нашими партнерами", - приводит в четверг слова Резникова украинское издание "Укринформ".Ранее западные СМИ сообщали, что США готовят пакет военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов, куда впервые могут войти бомбы GLSDB. Это совместная разработка Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров (против имеющихся у Украины снарядов с дальностью 80 километров).На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
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в мире, украина, киев, россия, технологии, сша, алексей резников, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Технологии, США, Алексей Резников, Сергей Лавров, НАТО
19:49 02.02.2023 (обновлено: 20:12 02.02.2023)
 
Украина заявила о гарантиях не бить по России дальнобойными ракетами

Резников заверил Запад, что Киев не будет наносить удары по России дальнобойными ракетами

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев готов дать гарантии западным партнерам, что не будет наносить удары по территории РФ в случае поставки дальнобойных ракет.
Резников выступил с таким заявлением в ходе совместного заседания украинского правительства и Европейской комиссии.
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"Если бы мы имели возможность наносить удары на расстоянии 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена потерпеть поражение. Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. У нас достаточно целей на временно оккупированной территории Украины, и мы готовы координировать цели с нашими партнерами", - приводит в четверг слова Резникова украинское издание "Укринформ".
Ранее западные СМИ сообщали, что США готовят пакет военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов, куда впервые могут войти бомбы GLSDB. Это совместная разработка Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров (против имеющихся у Украины снарядов с дальностью 80 километров).
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияТехнологииСШААлексей РезниковСергей ЛавровНАТО
 
 
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