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Глава МИД Италии рассказал, когда новую систему ПВО развернут на Украине - РИА Новости, 02.02.2023
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Глава МИД Италии рассказал, когда новую систему ПВО развернут на Украине
Глава МИД Италии рассказал, когда новую систему ПВО развернут на Украине - РИА Новости, 02.02.2023
Глава МИД Италии рассказал, когда новую систему ПВО развернут на Украине
Новая система ПВО для Украины, которую собираются предоставить Италия и Франция, может быть развернута через семь-восемь недель, заявил вице-премьер и глава МИД РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T23:55
2023-02-02T23:58
украина
антонио таяни
в мире
италия
нато
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РИМ, 2 фев – РИА Новости. Новая система ПВО для Украины, которую собираются предоставить Италия и Франция, может быть развернута через семь-восемь недель, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. Ранее сам Таяни подтверждал, что Италия "в сотрудничестве с Францией завершает работу" над отправкой комплекса ПВО Samp/T. В субботу газета il Messaggero написала, что Италия и Франция намерены направить Киеву батарею Samp/T c зенитными ракетами "Астер-30" общей стоимостью 800 миллионов евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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украина, антонио таяни, в мире, италия, нато, франция
Украина, Антонио Таяни, В мире, Италия, НАТО, Франция
23:55 02.02.2023 (обновлено: 23:58 02.02.2023)
 
Глава МИД Италии рассказал, когда новую систему ПВО развернут на Украине

Глава МИД Италии Таяни: новую систему ПВО развернут на Украине в течение нескольких недель

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкАнтонио Таяни
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Антонио Таяни. Архивное фото
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РИМ, 2 фев – РИА Новости. Новая система ПВО для Украины, которую собираются предоставить Италия и Франция, может быть развернута через семь-восемь недель, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
"Думаю, что защита ПВО войдет в строй на территории Украины в течение нескольких, семи-восьми недель", - заявил он в эфире телеканала Rai Italia в контексте обсуждения поставки системы Samp/T на Украину.
Ранее сам Таяни подтверждал, что Италия "в сотрудничестве с Францией завершает работу" над отправкой комплекса ПВО Samp/T. В субботу газета il Messaggero написала, что Италия и Франция намерены направить Киеву батарею Samp/T c зенитными ракетами "Астер-30" общей стоимостью 800 миллионов евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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