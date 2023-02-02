19:46 02.02.2023 (обновлено: 19:58 02.02.2023)
Путин заявил об обострении информационной борьбы с Россией
Путин: на фоне СВО обострилась информационная борьба с Россией, а ее цель — молодежь
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Всегда кто-то боролся с Россией, в том числе используя информационное поле, и сейчас идет обострение на фоне спецоперации, а целевая аудитория – молодежь, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия страна большая, если посмотреть в европейском измерении на сегодняшний день, я имею в виду по населению, по территории - самая большая в мире. С этой страной всегда кто-то, не переставая, боролся, а некоторые говорили: как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией. Это не шутка, это высказывания конкретных политических деятелей прошлого и западных стран. Так было всегда, а это всегда сопровождалось таким полем боя, или такой сферой противоборства как информация, информационное поле. Это было, повторяю, всегда, на протяжении всей нашей истории. Поэтому то, что происходит сегодня и сопровождает специальную военную операцию, это только обострение этой борьбы, повторяю, которая велась всегда. И всегда нужно было оказывать соответствующее противодействие этой попытке дезориентировать наших людей, наших граждан, особенно и почти постоянно главной целевой аудиторией этого воздействия была молодёжь", - сказал Путин в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.
Путин подчеркнул, что участникам специальной операции важно общаться с молодыми людьми страны, а также принимать участие в различных мероприятиях, "особенно проводимых по молодёжной тематике".
"Ведь они со всех территорией России воюют и вполне могут принимать участие в работе по школьному воспитанию, участвовать в соответствующих мероприятиях по линии средних, высших учебных заведениях, принимать участие в межрегиональных или общенациональных мероприятиях", - добавил президент.