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Путин заявил об обострении информационной борьбы с Россией - РИА Новости, 02.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/putin-1849365609.html
Путин заявил об обострении информационной борьбы с Россией
Путин заявил об обострении информационной борьбы с Россией - РИА Новости, 02.02.2023
Путин заявил об обострении информационной борьбы с Россией
Всегда кто-то боролся с Россией, в том числе используя информационное поле, и сейчас идет обострение на фоне спецоперации, а целевая аудитория – молодежь,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:46
2023-02-02T19:58
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
в мире
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Всегда кто-то боролся с Россией, в том числе используя информационное поле, и сейчас идет обострение на фоне спецоперации, а целевая аудитория – молодежь, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия страна большая, если посмотреть в европейском измерении на сегодняшний день, я имею в виду по населению, по территории - самая большая в мире. С этой страной всегда кто-то, не переставая, боролся, а некоторые говорили: как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией. Это не шутка, это высказывания конкретных политических деятелей прошлого и западных стран. Так было всегда, а это всегда сопровождалось таким полем боя, или такой сферой противоборства как информация, информационное поле. Это было, повторяю, всегда, на протяжении всей нашей истории. Поэтому то, что происходит сегодня и сопровождает специальную военную операцию, это только обострение этой борьбы, повторяю, которая велась всегда. И всегда нужно было оказывать соответствующее противодействие этой попытке дезориентировать наших людей, наших граждан, особенно и почти постоянно главной целевой аудиторией этого воздействия была молодёжь", - сказал Путин в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.Путин подчеркнул, что участникам специальной операции важно общаться с молодыми людьми страны, а также принимать участие в различных мероприятиях, "особенно проводимых по молодёжной тематике"."Ведь они со всех территорией России воюют и вполне могут принимать участие в работе по школьному воспитанию, участвовать в соответствующих мероприятиях по линии средних, высших учебных заведениях, принимать участие в межрегиональных или общенациональных мероприятиях", - добавил президент.
https://ria.ru/20230202/dokumenty-1849358297.html
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владимир путин, россия, общество, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество, В мире
19:46 02.02.2023 (обновлено: 19:58 02.02.2023)
 
Путин заявил об обострении информационной борьбы с Россией

Путин: на фоне СВО обострилась информационная борьба с Россией, а ее цель — молодежь

© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Всегда кто-то боролся с Россией, в том числе используя информационное поле, и сейчас идет обострение на фоне спецоперации, а целевая аудитория – молодежь, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия страна большая, если посмотреть в европейском измерении на сегодняшний день, я имею в виду по населению, по территории - самая большая в мире. С этой страной всегда кто-то, не переставая, боролся, а некоторые говорили: как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией. Это не шутка, это высказывания конкретных политических деятелей прошлого и западных стран. Так было всегда, а это всегда сопровождалось таким полем боя, или такой сферой противоборства как информация, информационное поле. Это было, повторяю, всегда, на протяжении всей нашей истории. Поэтому то, что происходит сегодня и сопровождает специальную военную операцию, это только обострение этой борьбы, повторяю, которая велась всегда. И всегда нужно было оказывать соответствующее противодействие этой попытке дезориентировать наших людей, наших граждан, особенно и почти постоянно главной целевой аудиторией этого воздействия была молодёжь", - сказал Путин в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 19:17
Путин анонсировал дальнейшее рассекречивание документов, связанных с ВОВ
Путин подчеркнул, что участникам специальной операции важно общаться с молодыми людьми страны, а также принимать участие в различных мероприятиях, "особенно проводимых по молодёжной тематике".
"Ведь они со всех территорией России воюют и вполне могут принимать участие в работе по школьному воспитанию, участвовать в соответствующих мероприятиях по линии средних, высших учебных заведениях, принимать участие в межрегиональных или общенациональных мероприятиях", - добавил президент.
Путин: Самое главное – это правда и достоверность - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 19:42Специальная военная операция на Украине
Путин назвал правду главным оружием при освещении хода спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияОбществоВ мире
 
 
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