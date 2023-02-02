https://ria.ru/20230202/putin-1849365609.html

Путин заявил об обострении информационной борьбы с Россией

Путин заявил об обострении информационной борьбы с Россией - РИА Новости, 02.02.2023

Путин заявил об обострении информационной борьбы с Россией

Всегда кто-то боролся с Россией, в том числе используя информационное поле, и сейчас идет обострение на фоне спецоперации, а целевая аудитория – молодежь,... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T19:46

2023-02-02T19:46

2023-02-02T19:58

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

общество

в мире

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Всегда кто-то боролся с Россией, в том числе используя информационное поле, и сейчас идет обострение на фоне спецоперации, а целевая аудитория – молодежь, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия страна большая, если посмотреть в европейском измерении на сегодняшний день, я имею в виду по населению, по территории - самая большая в мире. С этой страной всегда кто-то, не переставая, боролся, а некоторые говорили: как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией. Это не шутка, это высказывания конкретных политических деятелей прошлого и западных стран. Так было всегда, а это всегда сопровождалось таким полем боя, или такой сферой противоборства как информация, информационное поле. Это было, повторяю, всегда, на протяжении всей нашей истории. Поэтому то, что происходит сегодня и сопровождает специальную военную операцию, это только обострение этой борьбы, повторяю, которая велась всегда. И всегда нужно было оказывать соответствующее противодействие этой попытке дезориентировать наших людей, наших граждан, особенно и почти постоянно главной целевой аудиторией этого воздействия была молодёжь", - сказал Путин в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.Путин подчеркнул, что участникам специальной операции важно общаться с молодыми людьми страны, а также принимать участие в различных мероприятиях, "особенно проводимых по молодёжной тематике"."Ведь они со всех территорией России воюют и вполне могут принимать участие в работе по школьному воспитанию, участвовать в соответствующих мероприятиях по линии средних, высших учебных заведениях, принимать участие в межрегиональных или общенациональных мероприятиях", - добавил президент.

https://ria.ru/20230202/dokumenty-1849358297.html

https://ria.ru/20230202/pravda-1849365092.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, общество, в мире