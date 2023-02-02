https://ria.ru/20230202/putin-1849326800.html

Современная война с Россией будет другой, заявил Путин

Современная война с Россией будет другой, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2023

Современная война с Россией будет другой, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто втягивают Германию в новую войну с РФ и рассчитывают одержать победу, не понимают, что современная война с... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:36

2023-02-02T17:36

2023-02-02T17:50

россия

в мире

германия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_0:231:3144:2000_1920x0_80_0_0_6f380f78e4795744ff7e5e125af10355.jpg

ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто втягивают Германию в новую войну с РФ и рассчитывают одержать победу, не понимают, что современная война с Россией будет другой."Те, кто втягивает Германию в новую войну с Россией, и тем более безответственно заявляет об этом как уже о свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

https://ria.ru/20230125/germanii-1847403623.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, германия, владимир путин