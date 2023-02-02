https://ria.ru/20230202/putin-1849326800.html
Современная война с Россией будет другой, заявил Путин
Современная война с Россией будет другой, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2023
Современная война с Россией будет другой, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто втягивают Германию в новую войну с РФ и рассчитывают одержать победу, не понимают, что современная война с... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:36
2023-02-02T17:36
2023-02-02T17:50
россия
в мире
германия
владимир путин
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто втягивают Германию в новую войну с РФ и рассчитывают одержать победу, не понимают, что современная война с Россией будет другой."Те, кто втягивает Германию в новую войну с Россией, и тем более безответственно заявляет об этом как уже о свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
https://ria.ru/20230125/germanii-1847403623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, германия, владимир путин
Россия, В мире, Германия, Владимир Путин
17:36 02.02.2023 (обновлено: 17:50 02.02.2023)
Современная война с Россией будет другой, заявил Путин
Путин заявил, что Германию втягивают в новую войну с Россией
ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто втягивают Германию в новую войну с РФ и рассчитывают одержать победу, не понимают, что современная война с Россией будет другой.
"Те, кто втягивает Германию в новую войну с Россией, и тем более безответственно заявляет об этом как уже о свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.