https://ria.ru/20230202/putin-1849326160.html

Путин заявил, что нацизм в современном обличии создает угрозы России

Путин заявил, что нацизм в современном обличии создает угрозы России - РИА Новости, 02.02.2023

Путин заявил, что нацизм в современном обличии создает угрозы России

Нацизм в современном обличии создает угрозы России, вновь приходится давать отпор коллективному Западу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:35

2023-02-02T17:35

2023-02-02T17:45

россия

владимир путин

в мире

политика

сталинградская битва (1942-1943)

украина

донбасс

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_b98c05e7e21f8254d3fa76551212425e.jpg

ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Нацизм в современном обличии создает угрозы России, вновь приходится давать отпор коллективному Западу, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном обличии, в современном проявлении вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230202/putin-1849324954.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, в мире, политика, сталинградская битва (1942-1943), украина, донбасс, нато