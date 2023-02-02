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Путин заявил, что нацизм в современном обличии создает угрозы России - РИА Новости, 02.02.2023
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Путин заявил, что нацизм в современном обличии создает угрозы России
Путин заявил, что нацизм в современном обличии создает угрозы России - РИА Новости, 02.02.2023
Путин заявил, что нацизм в современном обличии создает угрозы России
Нацизм в современном обличии создает угрозы России, вновь приходится давать отпор коллективному Западу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:35
2023-02-02T17:45
россия
владимир путин
в мире
политика
сталинградская битва (1942-1943)
украина
донбасс
нато
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Нацизм в современном обличии создает угрозы России, вновь приходится давать отпор коллективному Западу, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном обличии, в современном проявлении вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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россия, владимир путин, в мире, политика, сталинградская битва (1942-1943), украина, донбасс, нато
Россия, Владимир Путин, В мире, Политика, Сталинградская битва (1942-1943), Украина, Донбасс, НАТО
17:35 02.02.2023 (обновлено: 17:45 02.02.2023)
 
Путин заявил, что нацизм в современном обличии создает угрозы России

Путин: нацизм в современном обличии создает угрозы России, приходится давать отпор Западу

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Нацизм в современном обличии создает угрозы России, вновь приходится давать отпор коллективному Западу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном обличии, в современном проявлении вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 17:33
Готовность бороться за правду в характере российского народа, заявил Путин
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
 
РоссияВладимир ПутинВ миреПолитикаСталинградская битва (1942-1943)УкраинаДонбассНАТО
 
 
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