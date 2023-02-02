https://ria.ru/20230202/putin-1849324954.html

Готовность бороться за правду в характере российского народа, заявил Путин

Готовность бороться за правду в характере российского народа, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2023

Готовность бороться за правду в характере российского народа, заявил Путин

Готовность ради Отечества, ради правды идти до конца заключается в характере нашего народа, именно она низвергла нацизм, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:33

2023-02-02T17:33

2023-02-02T17:47

общество

владимир путин

россия

сталинград

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Готовность ради Отечества, ради правды идти до конца заключается в характере нашего народа, именно она низвергла нацизм, заявил президент России Владимир Путин."Яростное, порой за пределами человеческих возможностей сопротивление наших бойцов и командиров можно было понять и объяснить только их преданностью Родине, твердой, абсолютной верой в то, что правда на нашей стороне. Готовность ради Отечества, ради правды идти до конца, делать невозможное - была и есть в крови, характере нашего многонационального народа. Именно она низвергла нацизм", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.Путин добавил, что Сталинград стал "символом несокрушимости нашего народа" и "самой силой жизни".

https://ria.ru/20230202/rossiya-1849325945.html

россия

сталинград

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, сталинград