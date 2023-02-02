https://ria.ru/20230202/putin-1849324954.html
Готовность бороться за правду в характере российского народа, заявил Путин
Готовность бороться за правду в характере российского народа, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2023
Готовность бороться за правду в характере российского народа, заявил Путин
Готовность ради Отечества, ради правды идти до конца заключается в характере нашего народа, именно она низвергла нацизм, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:33
2023-02-02T17:33
2023-02-02T17:47
общество
владимир путин
россия
сталинград
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Готовность ради Отечества, ради правды идти до конца заключается в характере нашего народа, именно она низвергла нацизм, заявил президент России Владимир Путин."Яростное, порой за пределами человеческих возможностей сопротивление наших бойцов и командиров можно было понять и объяснить только их преданностью Родине, твердой, абсолютной верой в то, что правда на нашей стороне. Готовность ради Отечества, ради правды идти до конца, делать невозможное - была и есть в крови, характере нашего многонационального народа. Именно она низвергла нацизм", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.Путин добавил, что Сталинград стал "символом несокрушимости нашего народа" и "самой силой жизни".
https://ria.ru/20230202/rossiya-1849325945.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия, сталинград
Общество, Владимир Путин, Россия, Сталинград
17:33 02.02.2023 (обновлено: 17:47 02.02.2023)
Готовность бороться за правду в характере российского народа, заявил Путин
Путин заявил, что нацизм низвергла готовность российского народа бороться за правду
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Готовность ради Отечества, ради правды идти до конца заключается в характере нашего народа, именно она низвергла нацизм, заявил президент России Владимир Путин.
"Яростное, порой за пределами человеческих возможностей сопротивление наших бойцов и командиров можно было понять и объяснить только их преданностью Родине, твердой, абсолютной верой в то, что правда на нашей стороне. Готовность ради Отечества, ради правды идти до конца, делать невозможное - была и есть в крови, характере нашего многонационального народа. Именно она низвергла нацизм", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
Путин добавил, что Сталинград
стал "символом несокрушимости нашего народа" и "самой силой жизни".