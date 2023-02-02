https://ria.ru/20230202/putin-1849212409.html
Выступление Путина на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы
Выступление Путина на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы - РИА Новости, 02.02.2023
Выступление Путина на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы
Президент России Владимир Путин выступает на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:27
2023-02-02T16:27
2023-02-02T17:28
россия
владимир путин
сталинградская битва (1942-1943)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849205227_0:34:600:372_1920x0_80_0_0_559bef6541e4b4771e3338a04bac735b.jpg
Президент России Владимир Путин выступает на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849205227_15:0:586:428_1920x0_80_0_0_b5cb51214ad712c5ed6fb5210780bf86.jpg
LIVE: Выступление Путина на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы
LIVE: Выступление Путина на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы
2023-02-02T16:27
true
PT66M09S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сталинградская битва (1942-1943), видео
Россия, Владимир Путин, Сталинградская битва (1942-1943)
Выступление Путина на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы
Президент России Владимир Путин выступает на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы.
2023-02-02T16:27
true
PT66M09S
16:27 02.02.2023 (обновлено: 17:28 02.02.2023)
Выступление Путина на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы
Президент России Владимир Путин выступает на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы.