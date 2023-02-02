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Выступление Путина на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы - РИА Новости, 02.02.2023
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Выступление Путина на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы
Выступление Путина на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы - РИА Новости, 02.02.2023
Выступление Путина на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы
Президент России Владимир Путин выступает на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы. РИА Новости, 02.02.2023
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россия
владимир путин
сталинградская битва (1942-1943)
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Президент России Владимир Путин выступает на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы.
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LIVE: Выступление Путина на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы
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россия, владимир путин, сталинградская битва (1942-1943), видео
Россия, Владимир Путин, Сталинградская битва (1942-1943)
Выступление Путина на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы
Президент России Владимир Путин выступает на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы.
2023-02-02T16:27
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16:27 02.02.2023 (обновлено: 17:28 02.02.2023)
 

Выступление Путина на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин выступает на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы.
 
РоссияВладимир ПутинСталинградская битва (1942-1943)
 
 
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