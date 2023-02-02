https://ria.ru/20230202/pushkinskiy-1849291161.html
Пушкинский музей вводит новые форматы посещения с бесплатными экскурсиями
Пушкинский музей вводит новые форматы посещения с бесплатными экскурсиями - РИА Новости, 02.02.2023
Пушкинский музей вводит новые форматы посещения с бесплатными экскурсиями
Пушкинский музей вводит новые форматы для посещения основной экспозиции. У гостей появится возможность купить билеты по сниженной стоимости, сообщает... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:49
2023-02-02T18:49
2023-02-02T18:49
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пушкинский музей вводит новые форматы для посещения основной экспозиции. У гостей появится возможность купить билеты по сниженной стоимости, сообщает пресс-служба институции. В феврале по вторникам и средам (в 17.00 и 18.00) будут проходить экскурсии по экспозиции "Италия XVII–XVIII веков. Эпоха барокко". К ним может присоединиться любой желающий, купивший входной билет в Главное здание музея. "В экспозиции посетители смогут увидеть все шесть композиций Бернардо Беллотто, племянника Джованни Антонио Каналя (Каналетто), которые относятся к двум знаменитым сериям — видов Дрездена и Пирны и видов Рима. Хранящиеся в ГМИИ полотна художника из первой серии выполнены в период его работы в Дрездене между 1747 и 1755 годами по заказу графа Генриха фон Брюля, первого министра при дворе короля польского Августа III Саксонца", — поясняет пресс-служба. Также в феврале для посетителей последних сеансов по вторникам, средам и четвергам будут доступны билеты по 200 рублей. В стоимость входит посещение основной экспозиции в Главном здании или в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков и временных выставок. Билеты можно купить только онлайн за две недели до посещения.
https://ria.ru/20221216/pushkinskiy-1839085098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, выставки
Культура, Новости культуры, Музеи, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Выставки
Пушкинский музей вводит новые форматы посещения с бесплатными экскурсиями
Пушкинский музей вводит новые форматы посещения с бесплатными экскурсиями и скидками
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пушкинский музей вводит новые форматы для посещения основной экспозиции. У гостей появится возможность купить билеты по сниженной стоимости, сообщает пресс-служба институции.
В феврале по вторникам и средам (в 17.00 и 18.00) будут проходить экскурсии по экспозиции "Италия XVII–XVIII веков. Эпоха барокко". К ним может присоединиться любой желающий, купивший входной билет в Главное здание музея.
"В экспозиции посетители смогут увидеть все шесть композиций Бернардо Беллотто, племянника Джованни Антонио Каналя (Каналетто), которые относятся к двум знаменитым сериям — видов Дрездена и Пирны и видов Рима. Хранящиеся в ГМИИ полотна художника из первой серии выполнены в период его работы в Дрездене между 1747 и 1755 годами по заказу графа Генриха фон Брюля, первого министра при дворе короля польского Августа III Саксонца", — поясняет пресс-служба.
Также в феврале для посетителей последних сеансов по вторникам, средам и четвергам будут доступны билеты по 200 рублей. В стоимость входит посещение основной экспозиции в Главном здании или в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков и временных выставок. Билеты можно купить только онлайн за две недели до посещения.