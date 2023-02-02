https://ria.ru/20230202/pushkinskiy-1849291161.html

Пушкинский музей вводит новые форматы посещения с бесплатными экскурсиями

Пушкинский музей вводит новые форматы посещения с бесплатными экскурсиями - РИА Новости, 02.02.2023

Пушкинский музей вводит новые форматы посещения с бесплатными экскурсиями

Пушкинский музей вводит новые форматы для посещения основной экспозиции. У гостей появится возможность купить билеты по сниженной стоимости, сообщает... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T18:49

2023-02-02T18:49

2023-02-02T18:49

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государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

выставки

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пушкинский музей вводит новые форматы для посещения основной экспозиции. У гостей появится возможность купить билеты по сниженной стоимости, сообщает пресс-служба институции. В феврале по вторникам и средам (в 17.00 и 18.00) будут проходить экскурсии по экспозиции "Италия XVII–XVIII веков. Эпоха барокко". К ним может присоединиться любой желающий, купивший входной билет в Главное здание музея. "В экспозиции посетители смогут увидеть все шесть композиций Бернардо Беллотто, племянника Джованни Антонио Каналя (Каналетто), которые относятся к двум знаменитым сериям — видов Дрездена и Пирны и видов Рима. Хранящиеся в ГМИИ полотна художника из первой серии выполнены в период его работы в Дрездене между 1747 и 1755 годами по заказу графа Генриха фон Брюля, первого министра при дворе короля польского Августа III Саксонца", — поясняет пресс-служба. Также в феврале для посетителей последних сеансов по вторникам, средам и четвергам будут доступны билеты по 200 рублей. В стоимость входит посещение основной экспозиции в Главном здании или в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков и временных выставок. Билеты можно купить только онлайн за две недели до посещения.

https://ria.ru/20221216/pushkinskiy-1839085098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, выставки