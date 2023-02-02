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Пушкинский музей вводит новые форматы посещения с бесплатными экскурсиями - РИА Новости, 02.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230202/pushkinskiy-1849291161.html
Пушкинский музей вводит новые форматы посещения с бесплатными экскурсиями
Пушкинский музей вводит новые форматы посещения с бесплатными экскурсиями - РИА Новости, 02.02.2023
Пушкинский музей вводит новые форматы посещения с бесплатными экскурсиями
Пушкинский музей вводит новые форматы для посещения основной экспозиции. У гостей появится возможность купить билеты по сниженной стоимости, сообщает... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:49
2023-02-02T18:49
культура
новости культуры
музеи
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
выставки
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пушкинский музей вводит новые форматы для посещения основной экспозиции. У гостей появится возможность купить билеты по сниженной стоимости, сообщает пресс-служба институции. В феврале по вторникам и средам (в 17.00 и 18.00) будут проходить экскурсии по экспозиции "Италия XVII–XVIII веков. Эпоха барокко". К ним может присоединиться любой желающий, купивший входной билет в Главное здание музея. "В экспозиции посетители смогут увидеть все шесть композиций Бернардо Беллотто, племянника Джованни Антонио Каналя (Каналетто), которые относятся к двум знаменитым сериям — видов Дрездена и Пирны и видов Рима. Хранящиеся в ГМИИ полотна художника из первой серии выполнены в период его работы в Дрездене между 1747 и 1755 годами по заказу графа Генриха фон Брюля, первого министра при дворе короля польского Августа III Саксонца", — поясняет пресс-служба. Также в феврале для посетителей последних сеансов по вторникам, средам и четвергам будут доступны билеты по 200 рублей. В стоимость входит посещение основной экспозиции в Главном здании или в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков и временных выставок. Билеты можно купить только онлайн за две недели до посещения.
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новости культуры, музеи, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, выставки
Культура, Новости культуры, Музеи, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Выставки
18:49 02.02.2023
 
Пушкинский музей вводит новые форматы посещения с бесплатными экскурсиями

Пушкинский музей вводит новые форматы посещения с бесплатными экскурсиями и скидками

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЗдание ГМИИ им. А.С. Пушкина
Здание ГМИИ им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пушкинский музей вводит новые форматы для посещения основной экспозиции. У гостей появится возможность купить билеты по сниженной стоимости, сообщает пресс-служба институции.
В феврале по вторникам и средам (в 17.00 и 18.00) будут проходить экскурсии по экспозиции "Италия XVII–XVIII веков. Эпоха барокко". К ним может присоединиться любой желающий, купивший входной билет в Главное здание музея.
"В экспозиции посетители смогут увидеть все шесть композиций Бернардо Беллотто, племянника Джованни Антонио Каналя (Каналетто), которые относятся к двум знаменитым сериям — видов Дрездена и Пирны и видов Рима. Хранящиеся в ГМИИ полотна художника из первой серии выполнены в период его работы в Дрездене между 1747 и 1755 годами по заказу графа Генриха фон Брюля, первого министра при дворе короля польского Августа III Саксонца", — поясняет пресс-служба.
Также в феврале для посетителей последних сеансов по вторникам, средам и четвергам будут доступны билеты по 200 рублей. В стоимость входит посещение основной экспозиции в Главном здании или в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков и временных выставок. Билеты можно купить только онлайн за две недели до посещения.
Выставка Всеобщий язык в ГМИИ им. А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря 2022, 13:34Культура
В Пушкинском музее открылась выставка, посвященная эволюции общения
 
КультураНовости культурыМузеиГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаВыставки
 
 
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