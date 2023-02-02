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Москва четко заявила протест из-за высылки дипломатов, сообщил посол в Вене
Москва четко заявила протест из-за высылки дипломатов, сообщил посол в Вене - РИА Новости, 02.02.2023
Москва четко заявила протест из-за высылки дипломатов, сообщил посол в Вене
Россия в ответ на высылку дипломатов из Австрии четко заявила протест и полное неприятие измышлений и невнятных ссылок на мнение спецслужб, заявил посол РФ в... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:45
2023-02-02T18:45
2023-02-02T18:45
в мире
дмитрий любинский
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ВЕНА, 2 фев - РИА Новости. Россия в ответ на высылку дипломатов из Австрии четко заявила протест и полное неприятие измышлений и невнятных ссылок на мнение спецслужб, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Ранее МИД Австрии сообщил, что Вена объявила persona non grata четырех российских дипломатов: двоих из посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом", а также еще двух дипломатов, которые являются членами постоянной миссии при ООН в Вене. В ответ на это в МИД РФ сообщили РИА Новости, что Россия ответит на объявление Австрией четырех дипломатов РФ persona non grata.
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в мире, дмитрий любинский, россия, австрия
В мире, Дмитрий Любинский, Россия, Австрия
Москва четко заявила протест из-за высылки дипломатов, сообщил посол в Вене
Посол в Австрии Любинский: Россия четко заявила протест в ответ на высылку дипломатов