https://ria.ru/20230202/prodovolstvie-1849203202.html

Россия увеличила поставки продовольствия за рубеж

Россия увеличила поставки продовольствия за рубеж - РИА Новости, 02.02.2023

Россия увеличила поставки продовольствия за рубеж

Россия в 2022 году увеличила поставки продовольствия за рубеж на 12% в денежном выражении, всего на экспорт направлено более 70 миллионов тонн продукции,... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:13

2023-02-02T12:13

2023-02-02T12:30

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия в 2022 году увеличила поставки продовольствия за рубеж на 12% в денежном выражении, всего на экспорт направлено более 70 миллионов тонн продукции, сообщается в телеграм-канале Минсельхоза."Объем поставок в текущих ценах вырос примерно на 12%. На зарубежные рынки направлено более 70 миллионов тонн продукции", - говорится в сообщении.Отечественная продукция АПК поставляется в полторы сотни стран, а вклад России в мировую продовольственную безопасность каждый год растет, подчеркивает министерство.К примеру, в 2022 году появилось более 3000 новых региональных пар "продукт – страна": их поставки составили около 1,46 миллиарда долларов.Министерство подчеркивает, что в прошлом году провело большую работу по переориентации экспортных потоков, выстраиванию новых логистических цепочек и финансовых операций, облегчению условий предоставления господдержки. "Это поможет и дальше наращивать экспорт на приоритетные рынки", - уверены в Минсельхозе.

https://ria.ru/20221230/isklyucheniya-1842535670.html

https://ria.ru/20230124/semena-1847007746.html

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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, цены на нефть