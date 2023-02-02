https://ria.ru/20230202/prodovolstvie-1849203202.html
Россия увеличила поставки продовольствия за рубеж
Россия увеличила поставки продовольствия за рубеж - РИА Новости, 02.02.2023
Россия увеличила поставки продовольствия за рубеж
Россия в 2022 году увеличила поставки продовольствия за рубеж на 12% в денежном выражении, всего на экспорт направлено более 70 миллионов тонн продукции,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:13
2023-02-02T12:13
2023-02-02T12:30
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия в 2022 году увеличила поставки продовольствия за рубеж на 12% в денежном выражении, всего на экспорт направлено более 70 миллионов тонн продукции, сообщается в телеграм-канале Минсельхоза."Объем поставок в текущих ценах вырос примерно на 12%. На зарубежные рынки направлено более 70 миллионов тонн продукции", - говорится в сообщении.Отечественная продукция АПК поставляется в полторы сотни стран, а вклад России в мировую продовольственную безопасность каждый год растет, подчеркивает министерство.К примеру, в 2022 году появилось более 3000 новых региональных пар "продукт – страна": их поставки составили около 1,46 миллиарда долларов.Министерство подчеркивает, что в прошлом году провело большую работу по переориентации экспортных потоков, выстраиванию новых логистических цепочек и финансовых операций, облегчению условий предоставления господдержки. "Это поможет и дальше наращивать экспорт на приоритетные рынки", - уверены в Минсельхозе.
https://ria.ru/20221230/isklyucheniya-1842535670.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, цены на нефть
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика, Цены на нефть
12:13 02.02.2023 (обновлено: 12:30 02.02.2023)
Россия увеличила поставки продовольствия за рубеж
Минсельхоз сообщил, что поставки продовольствия за рубеж составили 70 миллионов тонн
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Россия в 2022 году увеличила поставки продовольствия за рубеж на 12% в денежном выражении, всего на экспорт направлено более 70 миллионов тонн продукции, сообщается
в телеграм-канале Минсельхоза.
"Объем поставок в текущих ценах вырос примерно на 12%. На зарубежные рынки направлено более 70 миллионов тонн продукции", - говорится в сообщении.
Отечественная продукция АПК поставляется в полторы сотни стран, а вклад России в мировую продовольственную безопасность каждый год растет, подчеркивает министерство.
К примеру, в 2022 году появилось более 3000 новых региональных пар "продукт – страна": их поставки составили около 1,46 миллиарда долларов.
Министерство подчеркивает, что в прошлом году провело большую работу по переориентации экспортных потоков, выстраиванию новых логистических цепочек и финансовых операций, облегчению условий предоставления господдержки. "Это поможет и дальше наращивать экспорт на приоритетные рынки", - уверены в Минсельхозе.