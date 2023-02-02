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В США признались, для чего им потребовался конфликт на Украине - РИА Новости, 02.02.2023
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В США признались, для чего им потребовался конфликт на Украине
В США признались, для чего им потребовался конфликт на Украине - РИА Новости, 02.02.2023
В США признались, для чего им потребовался конфликт на Украине
США спровоцировали конфликт на Украине ради собственной экономической выгоды и для того, чтобы рассорить Россию и Германию, заявил американский политический... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T03:35
2023-02-02T03:35
в мире
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украина
сша
такер карлсон
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. США спровоцировали конфликт на Украине ради собственной экономической выгоды и для того, чтобы рассорить Россию и Германию, заявил американский политический обозреватель Джимми Дор в программе телеведущего Fox News Такера Карлсона.По его мнению, именно США стоят за взрывами на "Северных потоках". Соединенными Штатами управляет не Байден, а военная машина, уточнил Дор."Это все из-за гегемонии, империализма и экономики. И если где-то находится морской пехотинец, то это потому, что они хотят украсть природные ресурсы другой страны", — признал Дор.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, россия, украина, сша, такер карлсон, северный поток
В мире, Россия, Украина, США, Такер Карлсон, Северный поток
03:35 02.02.2023
 
В США признались, для чего им потребовался конфликт на Украине

Американский обозреватель Дор: США спровоцировали конфликт на Украине ради поставок СПГ

CC0 / Official White House Photo by Shealah Craighead / Строительство завода по производству сжиженного природного газа СПГ в США
Строительство завода по производству сжиженного природного газа СПГ в США - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
CC0 / Official White House Photo by Shealah Craighead /
Строительство завода по производству сжиженного природного газа СПГ в США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. США спровоцировали конфликт на Украине ради собственной экономической выгоды и для того, чтобы рассорить Россию и Германию, заявил американский политический обозреватель Джимми Дор в программе телеведущего Fox News Такера Карлсона.
"Все это экономические войны. Конфликт на Украине идет из-за сжиженного природного газа и для того, чтобы убедиться, что Германия и Россия никогда не объединятся. Потому что мы боимся российских природных ресурсов и рабочей силы, и мы боимся, что они объединятся с немецкими технологиями и капиталом", — заявил он.
По его мнению, именно США стоят за взрывами на "Северных потоках". Соединенными Штатами управляет не Байден, а военная машина, уточнил Дор.
"Это все из-за гегемонии, империализма и экономики. И если где-то находится морской пехотинец, то это потому, что они хотят украсть природные ресурсы другой страны", — признал Дор.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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