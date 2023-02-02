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В США признались, для чего им потребовался конфликт на Украине

В США признались, для чего им потребовался конфликт на Украине - РИА Новости, 02.02.2023

В США признались, для чего им потребовался конфликт на Украине

США спровоцировали конфликт на Украине ради собственной экономической выгоды и для того, чтобы рассорить Россию и Германию, заявил американский политический... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T03:35

2023-02-02T03:35

2023-02-02T03:35

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сша

такер карлсон

северный поток

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. США спровоцировали конфликт на Украине ради собственной экономической выгоды и для того, чтобы рассорить Россию и Германию, заявил американский политический обозреватель Джимми Дор в программе телеведущего Fox News Такера Карлсона.По его мнению, именно США стоят за взрывами на "Северных потоках". Соединенными Штатами управляет не Байден, а военная машина, уточнил Дор."Это все из-за гегемонии, империализма и экономики. И если где-то находится морской пехотинец, то это потому, что они хотят украсть природные ресурсы другой страны", — признал Дор.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230201/lozh-1848833360.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, сша, такер карлсон, северный поток