https://ria.ru/20230202/prichal-1849367102.html

Новый причал для парома построят в Тутаеве Ярославской области

Новый причал для парома построят в Тутаеве Ярославской области - РИА Новости, 02.02.2023

Новый причал для парома построят в Тутаеве Ярославской области

Новый причал для паромной переправы через Волгу построят в Тутаеве Ярославской области в этом году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T19:51

2023-02-02T19:51

2023-02-02T19:51

ярославская область

тутаев

ярославская область

общество

экономика

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Новый причал для паромной переправы через Волгу построят в Тутаеве Ярославской области в этом году, сообщает правительство региона. По словам губернатора, для Тутаева переправа имеет большое социальное значение, поскольку соединяет правобережную и левобережную части города и обеспечивает перевозку жителей в школы, на работу, в социальные учреждения. "Для приобретения комплекса планируем выделить 80,4 миллиона рублей из областного бюджета. Причал сможет обслуживать паромы различного целевого назначения и начнет работу уже в этом сезоне", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Планируется, что уже к маю новый причал будет готов к работе. По словам губернатора, для развития водного сообщения в этом году начнется строительство причалов еще в ряде районов области. Это, по его словам, обеспечит новые возможности для развития территорий и туристических маршрутов.

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тутаев

ярославская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тутаев, ярославская область, общество, экономика