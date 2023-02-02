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Новый причал для парома построят в Тутаеве Ярославской области
Новый причал для парома построят в Тутаеве Ярославской области - РИА Новости, 02.02.2023
Новый причал для парома построят в Тутаеве Ярославской области
Новый причал для паромной переправы через Волгу построят в Тутаеве Ярославской области в этом году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:51
2023-02-02T19:51
2023-02-02T19:51
ярославская область
тутаев
ярославская область
общество
экономика
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Новый причал для паромной переправы через Волгу построят в Тутаеве Ярославской области в этом году, сообщает правительство региона. По словам губернатора, для Тутаева переправа имеет большое социальное значение, поскольку соединяет правобережную и левобережную части города и обеспечивает перевозку жителей в школы, на работу, в социальные учреждения. "Для приобретения комплекса планируем выделить 80,4 миллиона рублей из областного бюджета. Причал сможет обслуживать паромы различного целевого назначения и начнет работу уже в этом сезоне", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Планируется, что уже к маю новый причал будет готов к работе. По словам губернатора, для развития водного сообщения в этом году начнется строительство причалов еще в ряде районов области. Это, по его словам, обеспечит новые возможности для развития территорий и туристических маршрутов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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тутаев, ярославская область, общество, экономика
Ярославская область, Тутаев, Ярославская область, Общество, Экономика
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Новый причал для паромной переправы через Волгу построят в Тутаеве Ярославской области в этом году, сообщает правительство региона.
"Решение о приобретении универсального причального комплекса для организации переправы через Волгу в Тутаеве принято сегодня на заседании региональной инвесткомиссии под председательством губернатора Михаила Евраева", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, для Тутаева
переправа имеет большое социальное значение, поскольку соединяет правобережную и левобережную части города и обеспечивает перевозку жителей в школы, на работу, в социальные учреждения.
"Для приобретения комплекса планируем выделить 80,4 миллиона рублей из областного бюджета. Причал сможет обслуживать паромы различного целевого назначения и начнет работу уже в этом сезоне", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Планируется, что уже к маю новый причал будет готов к работе.
По словам губернатора, для развития водного сообщения в этом году начнется строительство причалов еще в ряде районов области. Это, по его словам, обеспечит новые возможности для развития территорий и туристических маршрутов.
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