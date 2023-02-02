https://ria.ru/20230202/pravda-1849365092.html

Путин назвал правду главным оружием при освещении хода спецоперации

Путин назвал правду главным оружием при освещении хода спецоперации - РИА Новости, 02.02.2023

Путин назвал правду главным оружием при освещении хода спецоперации

Главное при освещении хода спецоперации - правда, которая является и главным оружием, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T19:42

2023-02-02T19:42

2023-02-02T22:18

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Главное при освещении хода спецоперации - правда, которая является и главным оружием, заявил президент РФ Владимир Путин."И при освещении событий Второй мировой войны, Великой Отечественной, при освещении событий специальной военной операции и сегодня, самое главное - это правда, достоверность. Это наше самое главное оружие", - сказал Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.

https://ria.ru/20230202/pravda-1849355128.html

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Путин: "Самое главное – это правда и достоверность" Путин: "Самое главное – это правда и достоверность" 2023-02-02T19:42 true PT0M43S

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владимир путин, россия