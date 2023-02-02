https://ria.ru/20230202/pravda-1849365092.html
Путин назвал правду главным оружием при освещении хода спецоперации
Путин назвал правду главным оружием при освещении хода спецоперации - РИА Новости, 02.02.2023
Путин назвал правду главным оружием при освещении хода спецоперации
Главное при освещении хода спецоперации - правда, которая является и главным оружием, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:42
2023-02-02T19:42
2023-02-02T22:18
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849388271_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_30784a7758b0d7ab7cc4277fab7fb79f.jpg
ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Главное при освещении хода спецоперации - правда, которая является и главным оружием, заявил президент РФ Владимир Путин."И при освещении событий Второй мировой войны, Великой Отечественной, при освещении событий специальной военной операции и сегодня, самое главное - это правда, достоверность. Это наше самое главное оружие", - сказал Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.
https://ria.ru/20230202/pravda-1849355128.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849388271_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6ca20e6b78aa13756dd5c8fae9a79556.jpg
Путин: "Самое главное – это правда и достоверность"
Путин: "Самое главное – это правда и достоверность"
2023-02-02T19:42
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
19:42 02.02.2023 (обновлено: 22:18 02.02.2023)
Путин назвал правду главным оружием при освещении хода спецоперации
Путин назвал правду главным оружием при освещении хода спецоперации на Украине