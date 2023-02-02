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Путин назвал правду главным оружием при освещении хода спецоперации - РИА Новости, 02.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/pravda-1849365092.html
Путин назвал правду главным оружием при освещении хода спецоперации
Путин назвал правду главным оружием при освещении хода спецоперации - РИА Новости, 02.02.2023
Путин назвал правду главным оружием при освещении хода спецоперации
Главное при освещении хода спецоперации - правда, которая является и главным оружием, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:42
2023-02-02T22:18
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Главное при освещении хода спецоперации - правда, которая является и главным оружием, заявил президент РФ Владимир Путин."И при освещении событий Второй мировой войны, Великой Отечественной, при освещении событий специальной военной операции и сегодня, самое главное - это правда, достоверность. Это наше самое главное оружие", - сказал Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.
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Путин: "Самое главное – это правда и достоверность"
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
19:42 02.02.2023 (обновлено: 22:18 02.02.2023)
 
Путин назвал правду главным оружием при освещении хода спецоперации

Путин назвал правду главным оружием при освещении хода спецоперации на Украине

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Главное при освещении хода спецоперации - правда, которая является и главным оружием, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И при освещении событий Второй мировой войны, Великой Отечественной, при освещении событий специальной военной операции и сегодня, самое главное - это правда, достоверность. Это наше самое главное оружие", - сказал Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссия
 
 
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