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Французский политик: Москва заставила Запад признать правду о России - РИА Новости, 02.02.2023
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Французский политик: Москва заставила Запад признать правду о России
Французский политик: Москва заставила Запад признать правду о России - РИА Новости, 02.02.2023
Французский политик: Москва заставила Запад признать правду о России
Западные СМИ вынуждены признать стойкость российской экономики и бессилие западных санкций, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:01
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политика
россия
франция
санкции в отношении россии
вооруженные силы украины
москва
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Западные СМИ вынуждены признать стойкость российской экономики и бессилие западных санкций, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.К посту бывший европарламентарий прикрепил скриншот с телеканала La Chaîne Info и подписью "Как объяснить российское экономическое чудо?".Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.При этом политик призывал отменить ограничительные меры Евросоюза в отношении Москвы. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры — "глупыми".
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политика, россия, франция, санкции в отношении россии, вооруженные силы украины, москва, в мире
Политика, Россия, Франция, Санкции в отношении России, Вооруженные силы Украины, Москва, В мире
19:01 02.02.2023 (обновлено: 21:28 02.02.2023)
 
Французский политик: Москва заставила Запад признать правду о России

Французский политик Филиппо: Москва заставила Запад говорить правду о ситуации в России

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Западные СМИ вынуждены признать стойкость российской экономики и бессилие западных санкций, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Даже новостные каналы вынуждены говорить о "русском экономическом чуде". Продолжать глупые и безумные антироссийские санкции — значит сознательно разрушать Францию! Несомненно, это настоящая цель (Запада. — Прим. ред.)!" — написал он в Twitter.
К посту бывший европарламентарий прикрепил скриншот с телеканала La Chaîne Info и подписью "Как объяснить российское экономическое чудо?".
Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
При этом политик призывал отменить ограничительные меры Евросоюза в отношении Москвы. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры — "глупыми".
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