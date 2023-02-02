https://ria.ru/20230202/pravda-1849355128.html

Французский политик: Москва заставила Запад признать правду о России

Французский политик: Москва заставила Запад признать правду о России - РИА Новости, 02.02.2023

Французский политик: Москва заставила Запад признать правду о России

Западные СМИ вынуждены признать стойкость российской экономики и бессилие западных санкций, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T19:01

2023-02-02T19:01

2023-02-02T21:28

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Западные СМИ вынуждены признать стойкость российской экономики и бессилие западных санкций, написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.К посту бывший европарламентарий прикрепил скриншот с телеканала La Chaîne Info и подписью "Как объяснить российское экономическое чудо?".Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.При этом политик призывал отменить ограничительные меры Евросоюза в отношении Москвы. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры — "глупыми".

https://ria.ru/20230202/ukraina-1849335844.html

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политика, россия, франция, санкции в отношении россии, вооруженные силы украины, москва, в мире