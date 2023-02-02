https://ria.ru/20230202/prank-1849257007.html
Болтон заявил пранкерам о необходимости пресекать попытки диалога с Россией
Болтон заявил пранкерам о необходимости пресекать попытки диалога с Россией - РИА Новости, 02.02.2023
Болтон заявил пранкерам о необходимости пресекать попытки диалога с Россией
Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил российским пранкерам о необходимости пресекать попытки Франции и Германии вести переговоры с... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:43
2023-02-02T14:43
2023-02-02T15:45
в мире
россия
сша
джон болтон
нато
владимир краснов (пранкер вован)
алексей столяров (лексус)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/41/1558584130_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_a68511be1e106d6dda937cfbcd3ee260.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил российским пранкерам о необходимости пресекать попытки Франции и Германии вести переговоры с Россией в свете ситуации на Украине. Видео было размещено в Telegram-канале пранкеров Вована и Лексуса, которые вели разговор с Болтоном от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. "Важно пресекать попытки французов, немцев или кого бы то ни было пытаться вести переговоры с Россией", — сказал Болтон. Он также добавил, что важно оказывать давление на Россию.Комментируя высказывание о том, что экс-госсекретарь Джеймс Бейкер обещал Михаилу Горбачеву не расширять НАТО, он отметил: тот "пускался в рассуждения и искал способы избежать конфронтации".
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832201616.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/41/1558584130_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_3ea9c472b2fc1fa38a94b6992637e019.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, джон болтон, нато, владимир краснов (пранкер вован), алексей столяров (лексус)
В мире, Россия, США, Джон Болтон, НАТО, Владимир Краснов (пранкер Вован), Алексей Столяров (Лексус)
14:43 02.02.2023 (обновлено: 15:45 02.02.2023)
Болтон заявил пранкерам о необходимости пресекать попытки диалога с Россией
Болтон заявил пранкерам о необходимости пресекать попытки Франции и ФРГ говорить с Россией