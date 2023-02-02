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Болтон заявил пранкерам о необходимости пресекать попытки диалога с Россией - РИА Новости, 02.02.2023
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Болтон заявил пранкерам о необходимости пресекать попытки диалога с Россией
Болтон заявил пранкерам о необходимости пресекать попытки диалога с Россией - РИА Новости, 02.02.2023
Болтон заявил пранкерам о необходимости пресекать попытки диалога с Россией
Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил российским пранкерам о необходимости пресекать попытки Франции и Германии вести переговоры с... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:43
2023-02-02T15:45
в мире
россия
сша
джон болтон
нато
владимир краснов (пранкер вован)
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил российским пранкерам о необходимости пресекать попытки Франции и Германии вести переговоры с Россией в свете ситуации на Украине. Видео было размещено в Telegram-канале пранкеров Вована и Лексуса, которые вели разговор с Болтоном от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. "Важно пресекать попытки французов, немцев или кого бы то ни было пытаться вести переговоры с Россией", — сказал Болтон. Он также добавил, что важно оказывать давление на Россию.Комментируя высказывание о том, что экс-госсекретарь Джеймс Бейкер обещал Михаилу Горбачеву не расширять НАТО, он отметил: тот "пускался в рассуждения и искал способы избежать конфронтации".
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в мире, россия, сша, джон болтон, нато, владимир краснов (пранкер вован), алексей столяров (лексус)
В мире, Россия, США, Джон Болтон, НАТО, Владимир Краснов (пранкер Вован), Алексей Столяров (Лексус)
14:43 02.02.2023 (обновлено: 15:45 02.02.2023)
 
Болтон заявил пранкерам о необходимости пресекать попытки диалога с Россией

Болтон заявил пранкерам о необходимости пресекать попытки Франции и ФРГ говорить с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкБывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил российским пранкерам о необходимости пресекать попытки Франции и Германии вести переговоры с Россией в свете ситуации на Украине.
Видео было размещено в Telegram-канале пранкеров Вована и Лексуса, которые вели разговор с Болтоном от лица экс-президента Украины Петра Порошенко.
"Важно пресекать попытки французов, немцев или кого бы то ни было пытаться вести переговоры с Россией", — сказал Болтон. Он также добавил, что важно оказывать давление на Россию.
Комментируя высказывание о том, что экс-госсекретарь Джеймс Бейкер обещал Михаилу Горбачеву не расширять НАТО, он отметил: тот "пускался в рассуждения и искал способы избежать конфронтации".
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В миреРоссияСШАДжон БолтонНАТОВладимир Краснов (пранкер Вован)Алексей Столяров (Лексус)
 
 
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