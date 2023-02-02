https://ria.ru/20230202/prank-1849257007.html

Болтон заявил пранкерам о необходимости пресекать попытки диалога с Россией

Болтон заявил пранкерам о необходимости пресекать попытки диалога с Россией - РИА Новости, 02.02.2023

Болтон заявил пранкерам о необходимости пресекать попытки диалога с Россией

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил российским пранкерам о необходимости пресекать попытки Франции и Германии вести переговоры с... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:43

2023-02-02T14:43

2023-02-02T15:45

в мире

россия

сша

джон болтон

нато

владимир краснов (пранкер вован)

алексей столяров (лексус)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/41/1558584130_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_a68511be1e106d6dda937cfbcd3ee260.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил российским пранкерам о необходимости пресекать попытки Франции и Германии вести переговоры с Россией в свете ситуации на Украине. Видео было размещено в Telegram-канале пранкеров Вована и Лексуса, которые вели разговор с Болтоном от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. "Важно пресекать попытки французов, немцев или кого бы то ни было пытаться вести переговоры с Россией", — сказал Болтон. Он также добавил, что важно оказывать давление на Россию.Комментируя высказывание о том, что экс-госсекретарь Джеймс Бейкер обещал Михаилу Горбачеву не расширять НАТО, он отметил: тот "пускался в рассуждения и искал способы избежать конфронтации".

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832201616.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, джон болтон, нато, владимир краснов (пранкер вован), алексей столяров (лексус)