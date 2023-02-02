https://ria.ru/20230202/pozhar-1849154643.html

В Новой Москве полностью ликвидировали пожар на строительном рынке

В Новой Москве полностью ликвидировали пожар на строительном рынке - РИА Новости, 02.02.2023

В Новой Москве полностью ликвидировали пожар на строительном рынке

Пожар в одноэтажном торговом павильоне площадью 200 квадратных метров на 21-м километре Киевского шоссе в новой Москве полностью ликвидирован, сообщили в... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:29

2023-02-02T10:29

2023-02-02T10:46

происшествия

коммерческая недвижимость

москва

мосрентген

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849147621_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_752e2f3ced8f22ee905dae674a16d1bb.png

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пожар в одноэтажном торговом павильоне площадью 200 квадратных метров на 21-м километре Киевского шоссе в новой Москве полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. "Принятыми мерами в 09.57 мск пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - рассказали в ведомстве. Ранее сообщалось, что возгорание произошло на территории строительного рынка "Строймастер" в районе поселения Мосрентген.

https://ria.ru/20230202/pozhar-1849140960.html

москва

мосрентген

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара на Киевском шоссе. Видео МЧС РФ Тушение пожара на Киевском шоссе. Видео МЧС РФ 2023-02-02T10:29 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коммерческая недвижимость, москва, мосрентген, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия