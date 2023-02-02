https://ria.ru/20230202/pozhar-1849154643.html
В Новой Москве полностью ликвидировали пожар на строительном рынке
В Новой Москве полностью ликвидировали пожар на строительном рынке - РИА Новости, 02.02.2023
В Новой Москве полностью ликвидировали пожар на строительном рынке
Пожар в одноэтажном торговом павильоне площадью 200 квадратных метров на 21-м километре Киевского шоссе в новой Москве полностью ликвидирован, сообщили в... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:29
2023-02-02T10:29
2023-02-02T10:46
происшествия
коммерческая недвижимость
москва
мосрентген
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пожар в одноэтажном торговом павильоне площадью 200 квадратных метров на 21-м километре Киевского шоссе в новой Москве полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. "Принятыми мерами в 09.57 мск пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - рассказали в ведомстве. Ранее сообщалось, что возгорание произошло на территории строительного рынка "Строймастер" в районе поселения Мосрентген.
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Тушение пожара на Киевском шоссе. Видео МЧС РФ
Тушение пожара на Киевском шоссе. Видео МЧС РФ
2023-02-02T10:29
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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, мосрентген, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Москва, Мосрентген, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
10:29 02.02.2023 (обновлено: 10:46 02.02.2023)
В Новой Москве полностью ликвидировали пожар на строительном рынке
МЧС сообщило, что пожар в Новой Москве на строительном рынке полностью ликвидирован