https://ria.ru/20230202/poteri-1849260999.html

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 02.02.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял более 120 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:54

2023-02-02T14:54

2023-02-02T15:30

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял более 120 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Кроме того, в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области нанесено поражение трем украинским боевым машинам РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.На Красно-Лиманском направлении, уточнили в министерстве, в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады Украины в районе населенного пункта Кармазиновка ЛНР, а также Серебрянского лесничества."Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 100 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и гаубица Д-30", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20230202/oruzhie-1849234323.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область