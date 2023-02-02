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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 02.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/poteri-1849260999.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 02.02.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял более 120 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:54
2023-02-02T15:30
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
в мире
харьковская область
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял более 120 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Кроме того, в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области нанесено поражение трем украинским боевым машинам РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.На Красно-Лиманском направлении, уточнили в министерстве, в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады Украины в районе населенного пункта Кармазиновка ЛНР, а также Серебрянского лесничества."Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 100 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и гаубица Д-30", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20230202/oruzhie-1849234323.html
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луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Харьковская область
14:54 02.02.2023 (обновлено: 15:30 02.02.2023)
 
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 100 военных на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки потерял более 120 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Кроме того, в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области нанесено поражение трем украинским боевым машинам РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.
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На Красно-Лиманском направлении, уточнили в министерстве, в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады Украины в районе населенного пункта Кармазиновка ЛНР, а также Серебрянского лесничества.
"Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 100 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и гаубица Д-30", - добавили в Минобороны.
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