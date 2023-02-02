https://ria.ru/20230202/pomosch-1849202136.html

Лавров ответил на заявления, что Иран и КНДР помогают России с оружием

Лавров ответил на заявления, что Иран и КНДР помогают России с оружием - РИА Новости, 02.02.2023

Лавров ответил на заявления, что Иран и КНДР помогают России с оружием

Военно-промышленный комплекс России работает хорошо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления о том, что КНДР и Иран якобы помогают Москве с... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:10

2023-02-02T12:10

2023-02-02T12:28

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Военно-промышленный комплекс России работает хорошо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления о том, что КНДР и Иран якобы помогают Москве с вооружениями.В интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости Лавров отметил, что западные страны "сейчас по всему миру обвиняют то Северную Корею, то Иран, то еще кого-то" в том, что они якобы помогают России с вооружениями."Работает у нас военно-промышленный комплекс. Все будет хорошо", - сказал министр.

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россия, иран, сергей лавров, цены на нефть, москва