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Лавров ответил на заявления, что Иран и КНДР помогают России с оружием - РИА Новости, 02.02.2023
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Лавров ответил на заявления, что Иран и КНДР помогают России с оружием
Лавров ответил на заявления, что Иран и КНДР помогают России с оружием - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров ответил на заявления, что Иран и КНДР помогают России с оружием
Военно-промышленный комплекс России работает хорошо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления о том, что КНДР и Иран якобы помогают Москве с... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:10
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россия
иран
сергей лавров
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Военно-промышленный комплекс России работает хорошо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления о том, что КНДР и Иран якобы помогают Москве с вооружениями.В интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости Лавров отметил, что западные страны "сейчас по всему миру обвиняют то Северную Корею, то Иран, то еще кого-то" в том, что они якобы помогают России с вооружениями."Работает у нас военно-промышленный комплекс. Все будет хорошо", - сказал министр.
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россия, иран, сергей лавров, цены на нефть, москва
Россия, Иран, Сергей Лавров, Цены на нефть, Москва
12:10 02.02.2023 (обновлено: 12:28 02.02.2023)
 
Лавров ответил на заявления, что Иран и КНДР помогают России с оружием

Лавров о якобы помощи КНДР и Ирана с оружием: ВПК у России работает, все будет хорошо

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Военно-промышленный комплекс России работает хорошо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления о том, что КНДР и Иран якобы помогают Москве с вооружениями.
В интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости Лавров отметил, что западные страны "сейчас по всему миру обвиняют то Северную Корею, то Иран, то еще кого-то" в том, что они якобы помогают России с вооружениями.
"Работает у нас военно-промышленный комплекс. Все будет хорошо", - сказал министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 12:09
Лавров заявил, что выступает за мир
 
РоссияИранСергей ЛавровЦены на нефтьМосква
 
 
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