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Москва не обращалась к странам ОДКБ за содействием в СВО, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/pomosch-1849181922.html
Москва не обращалась к странам ОДКБ за содействием в СВО, заявил Лавров
Москва не обращалась к странам ОДКБ за содействием в СВО, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Москва не обращалась к странам ОДКБ за содействием в СВО, заявил Лавров
Москва не обращалась к партнерам по ОДКБ с запросом о содействии в связи с операцией на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:30
2023-02-02T11:47
специальная военная операция на украине
сергей лавров
одкб
политика
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Москва не обращалась к партнерам по ОДКБ с запросом о содействии в связи с операцией на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы ни к кому с такой просьбой не обращались. Мы исходим из того, что все необходимое для того, чтобы решить задачи специальной военной операции, закончить ту войну, которую Запад начал через украинский режим еще после госпереворота, у нас есть", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.Россия вряд ли будет в будущем обращаться к ОДКБ за помощью в спецоперации на Украине, потому что не видит необходимости с точки зрения оснащенности российских вооруженных сил, отметил министр."Я думаю, что это не обязательно в будущем состоится, потому что мы не видим необходимости с точки зрения оснащенности наших вооруженных сил и тем, как они работают на пространстве специальной военной операции", - заявил Лавров в интервью, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20230202/lavrov-1849184373.html
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сергей лавров, одкб, политика
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, ОДКБ, Политика
11:30 02.02.2023 (обновлено: 11:47 02.02.2023)
 
Москва не обращалась к странам ОДКБ за содействием в СВО, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Москва не обращалась к странам ОДКБ за содействием в спецоперации

© РИА Новости / Сергей ГунеевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Москва не обращалась к партнерам по ОДКБ с запросом о содействии в связи с операцией на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы ни к кому с такой просьбой не обращались. Мы исходим из того, что все необходимое для того, чтобы решить задачи специальной военной операции, закончить ту войну, которую Запад начал через украинский режим еще после госпереворота, у нас есть", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
Россия вряд ли будет в будущем обращаться к ОДКБ за помощью в спецоперации на Украине, потому что не видит необходимости с точки зрения оснащенности российских вооруженных сил, отметил министр.
"Я думаю, что это не обязательно в будущем состоится, потому что мы не видим необходимости с точки зрения оснащенности наших вооруженных сил и тем, как они работают на пространстве специальной военной операции", - заявил Лавров в интервью, отвечая на соответствующий вопрос.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровОДКБПолитика
 
 
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