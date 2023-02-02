https://ria.ru/20230202/pomosch-1849181922.html

Москва не обращалась к странам ОДКБ за содействием в СВО, заявил Лавров

Москва не обращалась к странам ОДКБ за содействием в СВО, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023

Москва не обращалась к странам ОДКБ за содействием в СВО, заявил Лавров

Москва не обращалась к партнерам по ОДКБ с запросом о содействии в связи с операцией на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:30

2023-02-02T11:30

2023-02-02T11:47

специальная военная операция на украине

сергей лавров

одкб

политика

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Москва не обращалась к партнерам по ОДКБ с запросом о содействии в связи с операцией на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы ни к кому с такой просьбой не обращались. Мы исходим из того, что все необходимое для того, чтобы решить задачи специальной военной операции, закончить ту войну, которую Запад начал через украинский режим еще после госпереворота, у нас есть", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.Россия вряд ли будет в будущем обращаться к ОДКБ за помощью в спецоперации на Украине, потому что не видит необходимости с точки зрения оснащенности российских вооруженных сил, отметил министр."Я думаю, что это не обязательно в будущем состоится, потому что мы не видим необходимости с точки зрения оснащенности наших вооруженных сил и тем, как они работают на пространстве специальной военной операции", - заявил Лавров в интервью, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20230202/lavrov-1849184373.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, одкб, политика