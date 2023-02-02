https://ria.ru/20230202/podderzhka-1849136288.html

В США рассказали, сколько еще Западу хватит решимости поддерживать Украину

В США рассказали, сколько еще Западу хватит решимости поддерживать Украину - РИА Новости, 02.02.2023

В США рассказали, сколько еще Западу хватит решимости поддерживать Украину

У западных стран до конца года хватит решимости поддерживать Украину в военном противостоянии с Россией на нынешнем уровне, но при отсутствии успехов на фронте... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T09:03

2023-02-02T09:03

2023-02-02T11:40

специальная военная операция на украине

в мире

сша

роберт гейтс

украина

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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. У западных стран до конца года хватит решимости поддерживать Украину в военном противостоянии с Россией на нынешнем уровне, но при отсутствии успехов на фронте Киев могут начать склонять к переговорам, заявил экс-министр обороны США Роберт Гейтс."Может ли Запад и США сохранить общественную поддержку той материальной помощи украинской экономике и армии, которую мы оказывали до сих пор? По моему личному мнению, мы можем сохранить ее на протяжении оставшейся части этого года. Я думаю, что европейцы останутся сильными. Администрация (США. — Прим. ред.) полностью привержена этому", — сказал он в интервью газете The Washington Post. Гейтс, начинавший карьеру как специалист по Советскому Союзу в ЦРУ, возглавлял Пентагон при президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме. "Но вопрос в том, наберут ли силу голоса, которые пока звучат на периферии, если эта война продлится еще год <...>, и ни одна из сторон не получит существенного преимущества", — продолжил он. Если дела будут обстоять таким образом, рассуждает политик, ни одна из сторон не будет заинтересована в дипломатическом урегулировании. В результате "через год или около того" может сложиться ситуация, когда "давление со стороны, в первую очередь, европейцев на украинцев с целью запустить переговоры будет гораздо сильнее, чем оно сейчас".Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин называл ее целью освобождение Донбасса и "создание условий, гарантирующих безопасность самой России". Весной 2022 года в Стамбуле проходили переговоры российских и украинских представителей, однако они не привели к прекращению или заморозке боевых действий.Западные страны поддерживают Киев оружием. Так, после долгих обсуждений вопроса поставок западных танков ВСУ немецкое правительство согласилось направить боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Поставки танков киевским властям также анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон.

https://ria.ru/20230202/uroki-1849090908.html

https://ria.ru/20230202/evropa-1849087683.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, роберт гейтс, украина