https://ria.ru/20230202/pochta-1849224880.html
Шадаев поручил главе "Почты России" представить новую стратегию развития
Шадаев поручил главе "Почты России" представить новую стратегию развития - РИА Новости, 02.02.2023
Шадаев поручил главе "Почты России" представить новую стратегию развития
Глава Минцифры России Максут Шадаев поручил руководителю "Почты России" Михаилу Волкову в первом квартале 2023 года представить новую стратегию развития... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:15
2023-02-02T13:15
2023-02-02T13:15
экономика
россия
чукотка
максут шадаев
михаил волков
почта россии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава Минцифры России Максут Шадаев поручил руководителю "Почты России" Михаилу Волкову в первом квартале 2023 года представить новую стратегию развития компании и предложения по оптимизации затрат, сообщило министерство. Как следует из сообщения, на встрече также обсуждался вопрос модернизации сельских отделений почтовой связи, которая продолжится в 2023 году. Добавляется, что для контроля за процессом модернизации будут привлечены региональные администрации, которые будут сообщать о выполненных работах. Кроме того, глава министерства и руководитель компании обсудили строительство нового почтового центра в посёлке Угольные Копи на Чукотке. Шадаев запросил информацию о текущем состоянии стройки и общем финансовом положении объекта в связи с поступившими от жителей региона жалобами на работу почты. В декабре 2019 года советом директоров "Почты России" была принята и утверждена стратегия развития компании на период с 2020 до 2030 года. В мае 2021 года совет директоров компании утвердил обновленную стратегию развития компании на период до 2030 года.
https://ria.ru/20230202/utechka-1849187671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, чукотка, максут шадаев, михаил волков, почта россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Россия, Чукотка, Максут Шадаев, Михаил Волков, Почта России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Шадаев поручил главе "Почты России" представить новую стратегию развития
Шадаев поручил главе "Почты России" в I квартале представить новую стратегию развития
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава Минцифры России Максут Шадаев поручил руководителю "Почты России" Михаилу Волкову в первом квартале 2023 года представить новую стратегию развития компании и предложения по оптимизации затрат, сообщило министерство.
"Максут Шадаев поручил Михаилу Волкову в первом квартале 2023 года представить новую стратегию развития "Почты России" и предложения по оптимизации затрат", - говорится в пресс-релизе по итогам встречи Шадаева с Волковым.
Как следует из сообщения, на встрече также обсуждался вопрос модернизации сельских отделений почтовой связи, которая продолжится в 2023 году. Добавляется, что для контроля за процессом модернизации будут привлечены региональные администрации, которые будут сообщать о выполненных работах.
Кроме того, глава министерства и руководитель компании обсудили строительство нового почтового центра в посёлке Угольные Копи на Чукотке
. Шадаев запросил информацию о текущем состоянии стройки и общем финансовом положении объекта в связи с поступившими от жителей региона жалобами на работу почты.
В декабре 2019 года советом директоров "Почты России" была принята и утверждена стратегия развития компании на период с 2020 до 2030 года. В мае 2021 года совет директоров компании утвердил обновленную стратегию развития компании на период до 2030 года.