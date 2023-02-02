https://ria.ru/20230202/pochta-1849224880.html

Шадаев поручил главе "Почты России" представить новую стратегию развития

Шадаев поручил главе "Почты России" представить новую стратегию развития - РИА Новости, 02.02.2023

Шадаев поручил главе "Почты России" представить новую стратегию развития

Глава Минцифры России Максут Шадаев поручил руководителю "Почты России" Михаилу Волкову в первом квартале 2023 года представить новую стратегию развития... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:15

2023-02-02T13:15

2023-02-02T13:15

экономика

россия

чукотка

максут шадаев

михаил волков

почта россии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава Минцифры России Максут Шадаев поручил руководителю "Почты России" Михаилу Волкову в первом квартале 2023 года представить новую стратегию развития компании и предложения по оптимизации затрат, сообщило министерство. Как следует из сообщения, на встрече также обсуждался вопрос модернизации сельских отделений почтовой связи, которая продолжится в 2023 году. Добавляется, что для контроля за процессом модернизации будут привлечены региональные администрации, которые будут сообщать о выполненных работах. Кроме того, глава министерства и руководитель компании обсудили строительство нового почтового центра в посёлке Угольные Копи на Чукотке. Шадаев запросил информацию о текущем состоянии стройки и общем финансовом положении объекта в связи с поступившими от жителей региона жалобами на работу почты. В декабре 2019 года советом директоров "Почты России" была принята и утверждена стратегия развития компании на период с 2020 до 2030 года. В мае 2021 года совет директоров компании утвердил обновленную стратегию развития компании на период до 2030 года.

https://ria.ru/20230202/utechka-1849187671.html

россия

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, чукотка, максут шадаев, михаил волков, почта россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)