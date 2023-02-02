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Шадаев поручил главе "Почты России" представить новую стратегию развития - РИА Новости, 02.02.2023
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Шадаев поручил главе "Почты России" представить новую стратегию развития
Шадаев поручил главе "Почты России" представить новую стратегию развития - РИА Новости, 02.02.2023
Шадаев поручил главе "Почты России" представить новую стратегию развития
Глава Минцифры России Максут Шадаев поручил руководителю "Почты России" Михаилу Волкову в первом квартале 2023 года представить новую стратегию развития... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:15
2023-02-02T13:15
экономика
россия
чукотка
максут шадаев
михаил волков
почта россии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава Минцифры России Максут Шадаев поручил руководителю "Почты России" Михаилу Волкову в первом квартале 2023 года представить новую стратегию развития компании и предложения по оптимизации затрат, сообщило министерство. Как следует из сообщения, на встрече также обсуждался вопрос модернизации сельских отделений почтовой связи, которая продолжится в 2023 году. Добавляется, что для контроля за процессом модернизации будут привлечены региональные администрации, которые будут сообщать о выполненных работах. Кроме того, глава министерства и руководитель компании обсудили строительство нового почтового центра в посёлке Угольные Копи на Чукотке. Шадаев запросил информацию о текущем состоянии стройки и общем финансовом положении объекта в связи с поступившими от жителей региона жалобами на работу почты. В декабре 2019 года советом директоров "Почты России" была принята и утверждена стратегия развития компании на период с 2020 до 2030 года. В мае 2021 года совет директоров компании утвердил обновленную стратегию развития компании на период до 2030 года.
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экономика, россия, чукотка, максут шадаев, михаил волков, почта россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Россия, Чукотка, Максут Шадаев, Михаил Волков, Почта России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
13:15 02.02.2023
 
Шадаев поручил главе "Почты России" представить новую стратегию развития

Шадаев поручил главе "Почты России" в I квартале представить новую стратегию развития

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев
Министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава Минцифры России Максут Шадаев поручил руководителю "Почты России" Михаилу Волкову в первом квартале 2023 года представить новую стратегию развития компании и предложения по оптимизации затрат, сообщило министерство.
"Максут Шадаев поручил Михаилу Волкову в первом квартале 2023 года представить новую стратегию развития "Почты России" и предложения по оптимизации затрат", - говорится в пресс-релизе по итогам встречи Шадаева с Волковым.
Как следует из сообщения, на встрече также обсуждался вопрос модернизации сельских отделений почтовой связи, которая продолжится в 2023 году. Добавляется, что для контроля за процессом модернизации будут привлечены региональные администрации, которые будут сообщать о выполненных работах.
Кроме того, глава министерства и руководитель компании обсудили строительство нового почтового центра в посёлке Угольные Копи на Чукотке. Шадаев запросил информацию о текущем состоянии стройки и общем финансовом положении объекта в связи с поступившими от жителей региона жалобами на работу почты.
В декабре 2019 года советом директоров "Почты России" была принята и утверждена стратегия развития компании на период с 2020 до 2030 года. В мае 2021 года совет директоров компании утвердил обновленную стратегию развития компании на период до 2030 года.
Центральный офис ФГУП Почта России на Варшавском шоссе в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 11:40
"Почта России" и Минцифры расследуют утечку данных в компании в 2022 году
 
ЭкономикаРоссияЧукоткаМаксут ШадаевМихаил ВолковПочта РоссииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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