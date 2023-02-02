https://ria.ru/20230202/perevod-1849372303.html
Мишустин одобрил перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли
Мишустин одобрил перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли - РИА Новости, 02.02.2023
Мишустин одобрил перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли, поручил подписать межправительственный документ,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T20:10
2023-02-02T20:10
2023-02-02T20:28
экономика
сербия
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли, поручил подписать межправительственный документ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Одобрить... проект протокола между правительством Российской Федерации и правительством Республики Сербии к отдельным российско-сербским межправительственным соглашениям... в соответствии с соглашением... о предоставлении правительству Республики Сербии государственного экспортного кредита... государственного финансового кредита... Все платежи в соответствии с соглашениями осуществляются сербской стороной в пользу российской стороны в российских рублях", - говорится в документе.
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экономика, сербия, михаил мишустин, россия
Экономика, Сербия, Михаил Мишустин, Россия
20:10 02.02.2023 (обновлено: 20:28 02.02.2023)
Мишустин одобрил перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли
Премьер Мишустин одобрил перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли