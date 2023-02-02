https://ria.ru/20230202/perevod-1849372303.html

Мишустин одобрил перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли

Мишустин одобрил перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли - РИА Новости, 02.02.2023

Мишустин одобрил перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли, поручил подписать межправительственный документ,... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T20:10

2023-02-02T20:10

2023-02-02T20:28

экономика

сербия

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли, поручил подписать межправительственный документ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации."Одобрить... проект протокола между правительством Российской Федерации и правительством Республики Сербии к отдельным российско-сербским межправительственным соглашениям... в соответствии с соглашением... о предоставлении правительству Республики Сербии государственного экспортного кредита... государственного финансового кредита... Все платежи в соответствии с соглашениями осуществляются сербской стороной в пользу российской стороны в российских рублях", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230202/uvazhenie-1849362203.html

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экономика, сербия, михаил мишустин, россия